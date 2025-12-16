Tiktoker Quỳnh Như khoe dáng chuẩn từng centimet trên sân pickleball

Quỳnh Như - nữ Tiktoker nổi tiếng với phong cách gợi cảm vừa 'đốt cháy' cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trên sân pickleball.
Mỗi dịp Noel, nhà thờ Tân Định khoác áo đèn rực rỡ, biến thành điểm sống ảo hút khách giữa trung tâm TP HCM với sắc hồng đặc trưng.
Mỗi dịp Noel, nhà thờ Tân Định khoác áo đèn rực rỡ, biến thành điểm sống ảo hút khách giữa trung tâm TP HCM với sắc hồng đặc trưng.
Tộc người Mapuche là cộng đồng bản địa Nam Mỹ giàu bản sắc, nổi bật với lịch sử đấu tranh bền bỉ và truyền thống văn hóa lâu đời.
"Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA mang về Trái đất được các chuyên gia xác định có liên quan đến nguồn gốc sự sống hành tinh xanh.
Chiều 15/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay kỹ thuật đã đáp xuống sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).
Trường Giang vừa hé lộ về dự án Nhà ba tôi một phòng. Trước đó, ‘đường đua’ phim Tết 2026 gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho.
Trong không khí ngập tràn yêu thương của mùa cưới cuối năm, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên Nguyễn Ngọc Nữ như “cô dâu xinh đẹp nhất tháng 12”.
Yamaha Việt Nam xác nhận sẽ tung ra một mẫu xe mới vào ngày 21/12/2025. Với những thông tin được hãng hé lộ, gần như chắc chắn đây sẽ là mẫu maxi scooter NMax.
Mới nhất, vụ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc ở SEA Games sau khi gặp lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi thông minh, có sức hấp dẫn, được nhiều người theo đuổi và có tham vọng lớn về tài chính.
Lâu đài Thành Thắng gây chú ý bởi quy mô hơn 15.000m2, kiến trúc lấy cảm hứng từ Vatican, được xem là công trình nhà ở tư nhân lớn nhất Đông Nam Á.
Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với trang phục biểu diễn táo bạo, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng thần thái bốc lửa quen thuộc.
MC Thanh Thanh Huyền mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong không gian Giáng sinh sớm với phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Đồ trang sức 4.000 - 5.000 năm tuổi được tìm thấy ở Azerbaijan, thuộc Nền Văn Hóa Khojaly-Gadabay từng phát triển mạnh mẽ trong khu vực.
Hida Furukawa (Gifu, Nhật Bản) mùa đông phủ tuyết trắng tinh khôi, mang đến khung cảnh yên bình, cổ kính và những trải nghiệm văn hóa, lễ hội đặc sắc.
Không đi theo lối mòn ảnh cưới lung linh, ngọt ngào thường thấy, ái nữ nhà “vua hàng hiệu” Tiên Nguyễn lựa chọn tinh thần nghệ thuật cổ điển, giàu cảm xúc.
Các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc trước chiếc quan tài bằng đất nung có 12 chân 2.300 năm tuổi được tìm thấy ở Ấn Độ.
Khoáng vật rutile là dạng ôxít titan phổ biến, nổi bật trong địa chất học, công nghiệp hiện đại và nghiên cứu nguồn gốc đá quý.
Vợ chồng diễn viên Ngọc Thuận tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi chênh nhau 17 tuổi, kết hôn vào tháng 12/2022.
Giữa không gian sự kiện được dàn dựng hiện đại, mang đậm tinh thần thể thao và giải trí quốc tế, Thảo Tâm ghi điểm tuyệt đối với diện mạo thanh lịch, ngọt ngào.
Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng) là quần thể đền tháp Chăm Pa cổ xưa ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, tôn giáo và kỹ thuật xây dựng đặc biệt.