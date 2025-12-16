Hà Nội

Tiktoker Quỳnh Như khoe dáng chuẩn từng centimet trên sân pickleball

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Quỳnh Như khoe dáng chuẩn từng centimet trên sân pickleball

Quỳnh Như - nữ Tiktoker nổi tiếng với phong cách gợi cảm vừa 'đốt cháy' cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trên sân pickleball.

Trầm Phương
Cùng với Xuân Ca, Quỳnh Như (tên đầy đủ Nguyễn Phong Nhã Quỳnh Như) là cái tên đình đám trên mạng xã hội, cùng có những màn nhảy bắt trend cực mượt và cùng theo đuổi phong cách gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ là những lần đi tiệc hay phong cách đời thường, mà lúc 'lên đồ' đi tập thể thao, Quỳnh Như vẫn thể hiện đúng tinh thần gợi cảm mà bản thân theo đuổi. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh check-in trên sân pickleball mới đây, cô nàng đã chọn một bộ đồ liền thân màu đen với đường viền trắng tinh tế, thiết kế này dường như được may đo để tôn vinh hình thể của cô. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục ôm sát cơ thể, đặc biệt là phần thân trên với dây đan chéo không chỉ tạo điểm nhấn cá tính mà còn giúp khoe khéo bờ lưng trần và xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Nhờ chất liệu co giãn và thiết kế bó sát, vòng eo "con kiến" và vòng ba săn chắc của Quỳnh Như được phô diễn hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Chân váy ngắn xếp ly tạo độ xòe bồng bềnh, kết hợp cùng tất thể thao cao cổ và giày chunky sneaker trắng, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung, năng động đúng chất vận động viên, lại vừa giữ được nét sexy đặc trưng. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc cầm vợt trên sân tập, hay tạo dáng bên chiếc xe sang, Quỳnh Như đều chứng minh được khả năng làm chủ mọi góc máy và trở thành tâm điểm của sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
Việc tích cực tập luyện pickleball cho thấy Quỳnh Như không chỉ theo kịp xu hướng mà còn duy trì được hình thể săn chắc, cân đối. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng nhan sắc xinh đẹp, Quỳnh Như hiện thu hút hơn 350.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, hơn 1 triệu người theo dõi trên Tiktok. (Ảnh: IGNV)
Nội dung chủ yếu trong các bài đăng trên mạng xã hội của Quỳnh Như thường là nhảy đu trend lắc hông, khoe nhan sắc xinh đẹp cũng như vóc dáng nóng bỏng và check-in ở những chỗ sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Như #pickleball #tiktoker #vóc dáng #tiktoker quỳnh như #hệ tư tưởng

