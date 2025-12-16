Hà Nội

'Hot girl trứng rán' khoe cận cảnh mặt mộc, tiết lộ về cuộc sống mẹ bỉm

Chia sẻ loạt ảnh về cuộc sống của một mẹ bỉm, cô nàng 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm nhận về sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng (tên thân mật là bé Bún) vào tháng 10 năm 2025, cuộc sống của hot girl Trần Thanh Tâm đã có nhiều thay đổi. Mới đây, cô nàng đã cập nhật loạt ảnh đáng yêu bên con gái và những dòng chia sẻ chân thật về hành trình làm mẹ, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Trần Thanh Tâm tự tin khoe nhan sắc mặt mộc 100% khi ở nhà chăm sóc con gái. Dù không son phấn cầu kỳ, làn da của bà mẹ trẻ vẫn giữ được sự căng mịn và tươi tắn. Cô nàng để tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đúng chất của một "mẹ bỉm sữa". (Ảnh: IGNV)
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến dành cho con gái cho thấy sự viên mãn và hạnh phúc khi được làm mẹ. Những bức ảnh chụp cận cảnh hai mẹ con lúc nằm ngủ, kề má bên nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của "hot girl trứng rán". (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc sau sinh của Trần Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, đặc biệt là khi cô từng bị "soi" nhan sắc thật và mặt mộc trong quá khứ. Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực và trưởng thành rõ rệt của "hot girl trứng rán" một thời. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo loạt ảnh, Trần Thanh Tâm đã có những tâm sự chân thành về hành trình hơn 1 tháng làm mẹ của mình. Cô chia sẻ: "Hơn 1 tháng kể từ ngày có Bún bên cạnh, cuộc sống của mẹ thay đổi nhiều đến mức đôi khi mẹ cũng không kịp nhận ra. Mọi thứ đến thật nhanh, thật mới, nhưng lạ lắm... mẹ không thấy sợ, chỉ thấy thương và trân quý cuộc đời này hơn rất nhiều."(Ảnh: IGNV)
Hot girl sinh năm 2000 bày tỏ niềm hạnh phúc đặc biệt khi được làm mẹ, cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa,.Tuy thừa nhận cuộc sống làm mẹ đôi khi cũng có những vất vả: "Nếu không có bà ngoại và ba luôn ở bên cạnh, chắc mẹ đã loay hoay lắm mới theo kịp những đổi thay nho nhỏ xíu mà lớn lao này", nhưng cô khẳng định niềm vui và hạnh phúc đã lấp đầy mọi mệt mỏi. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Trần Thanh Tâm đã gây chú ý khi tiết lộ được ông xã Mai Thiên Ân cưng chiều hết mực. Ngay trong phòng sinh, cô được chồng tặng sổ đỏ và một lượng vàng "khủng" chỉ vì đã sinh con gái. (Ảnh: IGNV)
Những chia sẻ của Trần Thanh Tâm cho thấy cô đang tận hưởng trọn vẹn giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người phụ nữ, với sự yêu thương và đồng hành của chồng cùng gia đình. (Ảnh: IGNV)
Những chia sẻ tích cực của cô nàng trên hành trình làm mẹ giúp "hot girl trứng rán" ngày nào nhận về thiện cảm từ công chúng. Nhiều người đã để lại những bình luận động viên, chia sẻ về các kiến thức chăm sóc cùng Thanh Tâm dưới các bài viết của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
