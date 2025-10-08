Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Hot girl Hà thành' khoe vibe 'tổng tài' cực chất

Bên cạnh hình ảnh quyến rũ, mới đây 'hot girl Hà thành' Lê Phương Anh bất ngờ biến hóa thành 'nữ tổng tài' nhận về vô vàn lời khen từ dân mạng.

Thiên Anh
b1.jpg
Không hổ danh là một trong những hot girl được yêu mến nhất nhì Hà Thành, Lê Phương Anh tiếp tục khẳng định sức hút của mình qua bộ ảnh mới nhất.
b2.jpg
Khoảnh khắc cô nàng tự tin tạo dáng 'tổng tài' mới đây là minh chứng không chỉ phô diễn vẻ đẹp ngọt ngào mà còn toát lên thần thái sang chảnh cuốn hút.
b3.jpg
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lê Phương Anh xuất hiện đậm chất doanh nhân. Cô nàng diện chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh trắng cùng chiếc túi hàng hiệu.
b4.jpg
Mái tóc dài thẳng mượt buông xõa tự nhiên, cùng lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc sảo, làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú.
b5.jpg
Ánh mắt to tròn, đôi môi căng mọng và nụ cười mỉm duyên dáng càng khiến nhan sắc của Lê Phương Anh thêm phần "gây mê".
b6.jpg
Cô nàng tự tin tạo dáng với nhiều biểu cảm khác nhau nhưng điểm chung là đều toát lên thần thái cuốn hút.
b7.jpg
Lê Phương Anh, cái tên không còn xa lạ trong giới hot girl Hà Thành, luôn thu hút sự chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ và cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.
b8.jpg
Nàng hot girl Hà thành sở hữu gu thời trang đa dạng và luôn biết cách làm mình nổi bật. Cô có thể biến hóa từ phong cách năng động, trẻ trung với áo thun, quần jean đến gợi cảm, quyến rũ khi diện những bộ cánh khoe trọn đường cong cơ thể.
b9.jpg
Đặc biệt, cô thường xuyên diện những bộ trang phục tôn vóc dáng, khéo léo khoe vòng eo thon gọn và bờ vai gợi cảm.
b10.jpg
Xinh đẹp và nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng Lê Phương Anh đã là mẹ 2 con. Bởi nhan sắc nổi bật nên hotgirl rất kín tiếng về đời tư và hình ảnh con cái. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
