Tammy Phạm diện váy body ôm sát, tận hưởng từng khoảnh khắc khép lại 2025

Cộng đồng trẻ

Với phong cách thời trang sành điệu và thần thái rạng rỡ, Tammy Phạm đã khép lại năm 2025 bằng những khung hình cực kỳ ấn tượng.

Trầm Phương
Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, hot girl Tammy Phạm lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt khi đăng tải bộ ảnh mới đầy quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Không cần cầu kỳ, Tammy Phạm chọn cho mình một chiếc váy bodycon màu đen dài tay với thiết kế ôm sát cơ thể. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại là "vũ khí" lợi hại giúp cô nàng khoe trọn đường cong chữ S hoàn hảo và đôi chân thon dài. (Ảnh: IGNV)
Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao giúp tôn lên gương mặt thanh tú và những đường nét sắc sảo của người đẹp sinh năm 2001. (Ảnh: IGNV)
Tammy khéo léo kết hợp cùng đôi khuyên tai vàng cổ điển và đặc biệt là chiếc túi xách lông xù màu trắng có biểu tượng mặt cười đáng yêu, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét quyến rũ và sự trẻ trung, tinh nghịch. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng với dòng trạng thái "Đếm ngược tạm biệt 2025", cô nàng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và "mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều fan hâm mộ không chỉ trầm trồ trước vóc dáng của cô mà còn ráo riết "xin info" chiếc túi xách lông xù độc đáo và mẫu váy tôn dáng mà cô đang diện. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi được biết đến rộng rãi, Tammy Phạm (tên thật là Phạm Nguyễn Anh Thi) luôn giữ vững phong độ là một trong những influencer có gu thẩm mỹ ổn định nhất. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô còn được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa đa dạng từ phong cách "nàng thơ" ngọt ngào đến quý cô sang chảnh, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Khi thì cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm khi lựa chọn những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo hoặc bikini để khoe trọn lợi thế hình thể cùng "vòng eo con kiến", lúc lại lựa chọn những thiết kế ngọt ngào, tươi sáng chuẩn hình tượng "bạn gái nhà bên". (Ảnh: IGNV)
Tammy Phạm hiện có hơn 1 triệu lượt follow trên Tiktok cùng hơn 245.000 người theo dõi trên Instagram - nơi cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường cùng các chuyến du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
#Tammy Phạm #váy bodycon #thời trang #sao Việt #tạm biệt 2025 #tiktoker

