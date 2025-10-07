Hà Nội

'TikToker thị phi' Hà Môi gây tranh cãi với bộ ảnh Trung thu khoe lưng trần

Cộng đồng trẻ

'TikToker thị phi' Hà Môi gây tranh cãi với bộ ảnh Trung thu khoe lưng trần

'TikToker thị phi' Hà Môi lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi tung ra bộ ảnh đón Trung thu với phong cách cách điệu đầy táo bạo.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh với concept Trung thu, Hà Môi lựa chọn trang phục và concept khá độc đáo, khác biệt so với hình ảnh truyền thống. Thay vì áo dài hay các trang phục kín đáo, cô diện một thiết kế khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ, kết hợp cùng các phụ kiện mang hơi hướng truyền thống.
Theo nhiều netizen, phong cách này của Hà Môi nhằm tạo nên sự đối lập giữa nét cổ điển và hiện đại, thể hiện cá tính riêng của nữ TikToker.
Tuy nhiên, bộ ảnh ngay lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số người khen ngợi sự sáng tạo, dám thử nghiệm và vẻ đẹp hình thể của Hà Môi. Họ cho rằng cô đã mang đến một hơi thở mới lạ cho chủ đề Trung thu và thể hiện sự tự tin.
Ngược lại, không ít bình luận bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng bộ ảnh quá "thoáng" và không phù hợp với không khí trang nghiêm, truyền thống của Tết Trung thu. Đặc biệt việc khoe lưng trần là không cần thiết và thiếu sự tinh tế trong việc tôn vinh giá trị văn hóa.
Dù gây ra tranh cãi, không thể phủ nhận rằng bộ ảnh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý.
Đây không phải lần đầu Hà Môi tạo ra những làn sóng trái chiều, và có lẽ chính điều này đã làm nên "thương hiệu" của nữ TikToker thị phi này trên các nền tảng mạng xã hội.
Võ Nữ Ngân Hà là nữ Tiktoker nổi tiếng, còn được biết đến với biệt danh Hà Môi, sinh năm 2003 tại Đắk Lắk.
Hà Môi được biết đến nhờ khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối và những video sáng tạo, thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Facebook.
Hà Môi ổi tiếng với các video vui nhộn, đa dạng và khả năng biến hóa thành các nhân vật, gần đây nhất là màn cosplay nhân vật Butterfly trong game Liên Quân Mobile.
Cũng giống như bao cô gái khác, sở thích của Hà Môi là ăn uống, mua sắm và chụp ảnh. Nữ TikToker được mọi người nhận xét là một cô gái năng động, vui vẻ và hài hước. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
#Hà Môi #TikToker #võ nữ ngân hà #tiktoker hà môi #tiktoker thị phi #bộ ảnh Trung thu

