Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Hà thành Lê Phương Anh ‘đốt cháy' mùa đông với loạt ảnh dạo phố

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hà thành Lê Phương Anh ‘đốt cháy' mùa đông với loạt ảnh dạo phố

Giữa cái lạnh của mùa đông, loạt ảnh mới của hot girl Lê Phương Anh với phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm đã nhanh chóng 'hâm nóng' mạng xã hội.

Trầm Phương
Lê Phương Anh (sinh năm 1997) vốn nổi tiếng với gương mặt búp bê nhưng lại sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" cực chuẩn. Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, cô vẫn duy trì được số đo hình thể lý tưởng, xứng danh "gái hai con trông mòn con mắt". (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh (sinh năm 1997) vốn nổi tiếng với gương mặt búp bê nhưng lại sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" cực chuẩn. Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, cô vẫn duy trì được số đo hình thể lý tưởng, xứng danh "gái hai con trông mòn con mắt". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Lê Phương Anh lựa chọn một set đồ mang tông màu đen huyền bí nhưng lại vô cùng táo bạo. Điểm nhấn chính là chiếc áo corset đen với phần cổ xẻ sâu hun hút, khoe khéo vòng một căng đầy và làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Lê Phương Anh lựa chọn một set đồ mang tông màu đen huyền bí nhưng lại vô cùng táo bạo. Điểm nhấn chính là chiếc áo corset đen với phần cổ xẻ sâu hun hút, khoe khéo vòng một căng đầy và làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Để cân bằng lại sự gợi cảm của phần trên, cô nàng khéo léo phối cùng quần jeans ống rộng đồng màu, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa năng động. (Ảnh: IGNV)
Để cân bằng lại sự gợi cảm của phần trên, cô nàng khéo léo phối cùng quần jeans ống rộng đồng màu, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa năng động. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách đan da màu đỏ rượu vang và kính mát thời thượng, giúp nâng tầm đẳng cấp cho bộ trang phục dạo phố đơn giản mà sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách đan da màu đỏ rượu vang và kính mát thời thượng, giúp nâng tầm đẳng cấp cho bộ trang phục dạo phố đơn giản mà sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Phương Anh check-in trên những con phố sầm uất của thủ đô Thái Lan trong chuyến du lịch của mình. Trong khi Hà Nội đang đón những đợt không khí lạnh, chuyến du hí đến xứ sở Chùa Vàng của Phương Anh đã mang đến những khung hình rực nắng nhiệt đới. (Ảnh: IGNV)
Phương Anh check-in trên những con phố sầm uất của thủ đô Thái Lan trong chuyến du lịch của mình. Trong khi Hà Nội đang đón những đợt không khí lạnh, chuyến du hí đến xứ sở Chùa Vàng của Phương Anh đã mang đến những khung hình rực nắng nhiệt đới. (Ảnh: IGNV)
Từ góc nhìn nghiêng khoe sống mũi cao đến những dáng ngồi tự nhiên trên bậc thềm, Phương Anh luôn toát lên vẻ tự tin và cuốn hút như một mẫu ảnh chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Từ góc nhìn nghiêng khoe sống mũi cao đến những dáng ngồi tự nhiên trên bậc thềm, Phương Anh luôn toát lên vẻ tự tin và cuốn hút như một mẫu ảnh chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh không chỉ là cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt mà còn từng "gây bão" trên các trang tin của Trung Quốc bởi nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo từ thời còn là học sinh. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh không chỉ là cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt mà còn từng "gây bão" trên các trang tin của Trung Quốc bởi nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo từ thời còn là học sinh. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm nổi tiếng, cô nàng vẫn giữ được sức hút nhất định trên mạng xã hội với hơn 535.000 người theo dõi trên Facebook. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm nổi tiếng, cô nàng vẫn giữ được sức hút nhất định trên mạng xã hội với hơn 535.000 người theo dõi trên Facebook. (Ảnh: IGNV)
Mỗi hình ảnh cô chia sẻ, từ trang phục dạo phố đến các bộ ảnh bikini, đều nhanh chóng nhận được lượng tương tác "khủng". (Ảnh: IGNV)
Mỗi hình ảnh cô chia sẻ, từ trang phục dạo phố đến các bộ ảnh bikini, đều nhanh chóng nhận được lượng tương tác "khủng". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Phương Anh #hot girl Hà thành #thời trang #dạo phố #hot girl lê phương anh #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT