Dàn hot girl 'đu trend'cùng nhìn lại năm cũ

Cộng đồng trẻ

Dàn hot girl 'đu trend'cùng nhìn lại năm cũ

Hưởng ứng trào lưu 'recap năm cũ', dàn mỹ nhân đình đám mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong năm 2025.

Trầm Phương
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm chuẩn bị khép lại, trào lưu nhìn lại hành trình 365 ngày qua lại rầm rộ khắp mạng xã hội. Không đứng ngoài cuộc chơi, dàn hot girl đình đám như Ly Phạm, Xuân Ca và Bảo Hân Helia cũng đồng loạt tung những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.
Có lẽ năm qua là một năm rực rỡ và hạnh phúc nhất đối với hot girl Ly Phạm. Cô nàng đã có một đám cưới như mơ, đồng thời sinh con đầu lòng, chính thức đón nhận thiên chức làm mẹ.
Vẫn là nhan sắc ngọt ngào ấy, nhưng giờ đây ở Ly Phạm còn toát lên vẻ đằm thắm, hạnh phúc của người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ.
Mặc dù có một thời gian bầu vượt mặt, tuy nhiên Ly Phạm vẫn chứng minh danh xưng "IT girl" thế hệ mới với những lần lên đồ đầy ấn tượng.
Nổi lên như một hiện tượng với những vũ điệu "bánh cuốn" trên Tiktok, Xuân Ca trong năm qua đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về phong cách. Cô nàng tích cực lăng xê những lối makeup sắc sảo, phương Tây hơn với lens sáng màu và môi tều quyến rũ.
Loạt ảnh nhìn lại năm cũ của Xuân Ca gắn liền với những chuyến du lịch sang chảnh, những buổi chụp hình thời trang chuyên nghiệp và thần thái "cool ngầu" không lẫn vào đâu được.
Không chỉ vậy, cô nàng tiếp tục khẳng định được danh hiệu "nữ hoàng lắc hông" với những clip đu trend hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Khép lại năm 2025, Bảo Hân Helia đã đăng tải những khoảnh khắc trong chuyến du lịch dịp cuối năm đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
2025 với Bảo Hân không phải là một năm quá ồn ào, cô nàng chủ yếu tập trung vào công việc, ngoài ra thường xuyên thực hiện các vlog ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Về chuyện tình cảm, cô nàng từng khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi chia sẻ về việc "đường ai nấy đi" với streamer Dev Nguyễn. Cư dân mạng cũng dành sự tôn trọng, gửi lời động viên và chúc phúc đến cả hai dù không còn đồng hành. (Ảnh: IGNV)
