Huyền 2k4 khoe cận cảnh body, để lộ vết rạn bụng sau sinh con đầu lòng

Cộng đồng trẻ

Đăng tải bộ ảnh mới đầy năng động và quyến rũ trên sân tennis, Huyền 2k4 gây chú ý với vòng 2 cùng vết rạn da chân thực sau sinh con đầu lòng.

Trầm Phương
Mới đây, loạt ảnh thả dáng trên sân tennis của Huyền 2k4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Huyền 2k4 lựa chọn trang phục đậm chất thể thao với chiếc áo sports bra trắng khoét sâu, kết hợp cùng chân váy len tăm dáng ngắn theo phong cách preppy. Bộ đồ giúp cô nàng khoe trọn vóc dáng mảnh mai, đôi vai trần thon gọn và làn da rạng rỡ dưới ánh nắng. (Ảnh: IGNV)
Dù đã gia nhập hội "mẹ bỉm sữa", nhưng có thể thấy Huyền 2k4 vẫn sở hữu cân nặng lý tưởng. Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ của bà xã thiếu gia Bụt (Duy Nhỏ) nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến bộ ảnh này trở nên đặc biệt và nhận được sự đồng cảm lớn từ hội chị em chính là việc Huyền 2k4 không hề lạm dụng phần mềm chỉnh sửa để che đi những vết rạn ở vùng bụng dưới. (Ảnh: IGNV)
Ở những góc chụp cận cảnh, người xem có thể thấy rõ những vết rạn dài - kết quả của quá trình mang thai và sinh con đầu lòng. Thay vì tự ti hay giấu giếm, hot tiktoker sinh năm 2004 chọn cách đối diện và công khai chúng một cách tự nhiên nhất. (Ảnh: IGNV)
Việc công khai những khuyết điểm cơ thể một cách văn minh của Huyền 2k4 không chỉ khẳng định vẻ đẹp thực tế của phụ nữ sau sinh mà còn truyền cảm hứng tích cực về việc yêu thương và trân trọng bản thân. (Ảnh: IGNV)
Kể từ sau khi kết hôn với Duy Nhỏ và chào đón thiên thần nhỏ, Huyền 2k4 ngày càng trưởng thành và mặn mà hơn. (Ảnh: IGNV)
Trước khi lên xe hoa vào năm 18 tuổi, Huyền 2k4 gắn liền với hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gợi cảm, thậm chí còn gắn với hình ảnh "chín ép" vì những trang phục được nhận xét không phù hợp lứa tuổi. (Ảnh: IGNV)
Ở thời điểm hiện tại, cô nàng được nhận xét thăng hạng nhan sắc, gắn với hình ảnh một mỹ nhân bốc lửa với phong cách gợi cảm, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Một trong những thay đổi lớn nhất là việc cô chuyển từ làn da trắng sứ sang làn da nâu rạng rỡ. Layout trang điểm cũng đậm chất Tây với tông môi nude, mắt sắc sảo, giúp cô thoát khỏi hình bóng "công chúa" ngày nào. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền 2k4 #sinh con #body tự nhiên #vết rạn #mẹ bỉm sữa #ảnh tennis

