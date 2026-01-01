Hà Nội

Kiều Trinh Xíu khoe ảnh ra Hà Nội đón mùa đông, nhan sắc ngọt ngào tựa búp bê

Mới đây, 'hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu – khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi Hà Nội trong những ngày đông se lạnh.

Thiên Anh
Xuất hiện bên Hồ Gươm thơ mộng, “hot girl trà sữa” Kiều Trinh Xíu ghi điểm tuyệt đối với phong cách dịu dàng, nữ tính, hòa quyện hoàn hảo với không khí trầm lắng, lãng mạn đặc trưng của Thủ đô vào mùa lạnh.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Kiều Trinh Xíu diện trang phục gam màu trầm ấm, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên sắc vóc thon gọn, thanh mảnh. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi chân dài thẳng khiến cô nàng trông như một “búp bê sống” giữa khung cảnh Hồ Gươm yên bình.
Gương mặt xinh xắn, làn da sáng mịn cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng giúp Kiều Trinh Xíu dễ dàng chiếm trọn spotlight dù không cần tạo dáng cầu kỳ.
Điểm khiến nhiều người không thể rời mắt chính là thần thái nhẹ nhàng, trong trẻo của Kiều Trinh. Mái tóc đen buông nhẹ, gương mặt thanh tú cùng phong cách trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh.
Nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi, cho rằng sau nhiều năm nổi tiếng, Kiều Trinh Xíu vẫn giữ được nét đẹp trong veo, thậm chí ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Kiều Trinh Xíu còn là một trong những hot girl đời đầu sở hữu hành trình nổi tiếng đầy thú vị. Năm 2014, cô bất ngờ “nổi như cồn” trên mạng xã hội chỉ sau một đêm nhờ bức ảnh chụp khi đi mua bánh tráng trộn. Từ đó, nickname “hot girl bánh tráng trộn” gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hoàng Kiều Trinh.
Đến năm 2016, Kiều Trinh Xíu tiếp tục phủ sóng mạng xã hội khi bức ảnh chụp tại vườn đào được nhiều trang truyền thông quốc tế đăng tải, mang về cho cô biệt danh “hot girl vườn đào”.
Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu ảnh, Kiều Trinh Xíu còn liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, đóng MV ca nhạc, thử sức với vai trò MC và đặc biệt là chuyển hướng sang diễn xuất.
Kiều Trinh Xíu từng góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình như Em Chưa 18, Ông Ngoại Tuổi 30, Gia Đình Là Số 1, Pháp Sư Mù…, ghi dấu ấn với hình ảnh trong sáng, dễ thương.
Trên mạng xã hội, Kiều Trinh Xíu vẫn duy trì phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lung linh như công chúa.
Thiên Anh
#Kiều Trinh Xíu #đón mùa đông Hà Nội #nhan sắc ngọt ngào #hot girl trà sữa #ảnh dạo chơi Hà Nội #Hà Nội

