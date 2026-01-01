Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Thái Lan” Mai Davika hóa thân thành tiên nữ cổ trang

Cộng đồng trẻ

“Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Thái Lan” Mai Davika hóa thân thành tiên nữ cổ trang

Mới đây, Mai Davika tiếp tục khiến người hâm mộ châu Á “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh hóa thân thành tiên nữ cổ trang.

Thiên Anh
Rũ bỏ hình ảnh hiện đại, thời thượng quen thuộc, nữ diễn viên người Thái Lan Mai Davika xuất hiện trong tạo hình mang đậm màu sắc cổ điển, thanh thoát và đầy chất thơ, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Rũ bỏ hình ảnh hiện đại, thời thượng quen thuộc, nữ diễn viên người Thái Lan Mai Davika xuất hiện trong tạo hình mang đậm màu sắc cổ điển, thanh thoát và đầy chất thơ, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Trong bộ trang phục cổ trang tông đỏ nổi bật, Mai Davika gây ấn tượng mạnh với sắc vóc thon gọn, cân đối. Thiết kế dáng dài, tay áo rộng càng tôn lên thân hình mảnh mai, mềm mại của mỹ nhân sinh năm 1992.
Trong bộ trang phục cổ trang tông đỏ nổi bật, Mai Davika gây ấn tượng mạnh với sắc vóc thon gọn, cân đối. Thiết kế dáng dài, tay áo rộng càng tôn lên thân hình mảnh mai, mềm mại của mỹ nhân sinh năm 1992.
Từng chuyển động nhẹ nhàng, từng dáng đứng uyển chuyển đều khiến Mai Davika trông như một tiên nữ bước ra từ tranh cổ, vừa mong manh vừa cuốn hút.
Từng chuyển động nhẹ nhàng, từng dáng đứng uyển chuyển đều khiến Mai Davika trông như một tiên nữ bước ra từ tranh cổ, vừa mong manh vừa cuốn hút.
Nhan sắc của Mai Davika trong loạt ảnh này tiếp tục là đề tài được cư dân mạng ca ngợi không ngớt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt sâu hút hồn cùng sống mũi cao thanh thoát giúp cô đẹp “tựa búp bê” ở mọi góc máy. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tông trầm cổ điển càng làm nổi bật nét đẹp lai đặc trưng – vừa Á Đông dịu dàng, vừa phảng phất vẻ sắc sảo phương Tây.
Nhan sắc của Mai Davika trong loạt ảnh này tiếp tục là đề tài được cư dân mạng ca ngợi không ngớt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt sâu hút hồn cùng sống mũi cao thanh thoát giúp cô đẹp “tựa búp bê” ở mọi góc máy. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tông trầm cổ điển càng làm nổi bật nét đẹp lai đặc trưng – vừa Á Đông dịu dàng, vừa phảng phất vẻ sắc sảo phương Tây.
Mái tóc được búi cao cầu kỳ, điểm xuyết bằng trâm cài tinh xảo và dải lụa buông dài phía sau càng khiến tổng thể tạo hình của Mai Davika thêm phần cổ kính.
Mái tóc được búi cao cầu kỳ, điểm xuyết bằng trâm cài tinh xảo và dải lụa buông dài phía sau càng khiến tổng thể tạo hình của Mai Davika thêm phần cổ kính.
Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, bối cảnh thiên nhiên và thần thái lạnh lùng, thoát tục của nữ diễn viên tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh, khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng tiên nữ trong các bộ phim cổ trang nổi tiếng.
Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, bối cảnh thiên nhiên và thần thái lạnh lùng, thoát tục của nữ diễn viên tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh, khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng tiên nữ trong các bộ phim cổ trang nổi tiếng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Mai Davika còn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Cô mang hai dòng máu Thái Lan – Bỉ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 và nhanh chóng vụt sáng sau thành công vang dội của bộ phim Tình người duyên ma (Pee Mak) năm 2013.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Mai Davika còn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Cô mang hai dòng máu Thái Lan – Bỉ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 và nhanh chóng vụt sáng sau thành công vang dội của bộ phim Tình người duyên ma (Pee Mak) năm 2013.
Vai diễn “ma nữ” trong phim đã đưa tên tuổi Mai Davika lên hàng sao hạng A và giúp cô gắn liền với danh xưng “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.
Vai diễn “ma nữ” trong phim đã đưa tên tuổi Mai Davika lên hàng sao hạng A và giúp cô gắn liền với danh xưng “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.
Bên cạnh diễn xuất, Mai Davika còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và trở thành biểu tượng phong cách của giới trẻ châu Á.
Bên cạnh diễn xuất, Mai Davika còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và trở thành biểu tượng phong cách của giới trẻ châu Á.
Mai Davika là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế và từng được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Gucci – minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Thái Lan.
Mai Davika là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế và từng được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Gucci – minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Thái Lan.
Thiên Anh
#Mai Davika #Nữ diễn viên Thái Lan #Hóa thân thành tiên nữ #Phim cổ trang Thái Lan #Ảnh nghệ thuật nữ diễn viên #tiên nữ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT