‘Hot girl bóng đá' Trần Thị Duyên mừng sinh nhật tuổi 25 với bộ ảnh quyến rũ

Cộng đồng trẻ

‘Hot girl bóng đá' Trần Thị Duyên mừng sinh nhật tuổi 25 với bộ ảnh quyến rũ

Bước sang tuổi 25, Trần Thị Duyên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tung ra bộ ảnh mừng sinh nhật mang phong cách hoàn toàn khác lạ.

Thiên Anh
Rời xa hình ảnh mạnh mẽ, lăn xả trên sân cỏ, nữ cầu thủ sinh năm 2000 - Trần Thị Duyên xuất hiện với diện mạo quyến rũ, táo bạo nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, hiện đại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Trong loạt ảnh mới, Trần Thị Duyên gây ấn tượng mạnh với sắc vóc thon gọn, săn chắc – thành quả rõ rệt của quá trình tập luyện thể thao và rèn thể lực bền bỉ suốt nhiều năm.
Vòng eo gọn gàng, đường nét cơ thể cân đối giúp Trần Thị Duyên tự tin khoe trọn lợi thế hình thể trong những thiết kế mang hơi hướng cá tính, trẻ trung.
Làn da mịn màng, thần thái tự tin cùng cách tạo dáng dứt khoát khiến bộ ảnh của 'hot girl' đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam toát lên vẻ cuốn hút rất riêng, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của một nữ cầu thủ trên sân đấu.
Không chỉ ghi điểm bởi vóc dáng, gương mặt của Trần Thị Duyên cũng là điểm nhấn khiến nhiều người ví von cô đẹp “tựa búp bê”.
Đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng lớp trang điểm trong trẻo giúp nữ cầu thủ gốc Hà Nam (cũ) toát lên vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa hiện đại. Mái tóc dài buông xõa càng làm tôn lên nét nữ tính, mềm mại, tạo nên sự đối lập thú vị với phong cách mạnh mẽ vốn có của cô trong thể thao.
Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng thăng hạng, nhiều người hâm mộ cũng không quên nhắc đến hành trình sự nghiệp đáng nể của Trần Thị Duyên.
Sinh năm 2000 tại Hà Nam, Trần Thị Duyên bén duyên với bóng đá từ khi còn là học sinh và sớm bộc lộ tố chất về thể lực, tốc độ cùng tinh thần thi đấu quyết liệt.
Năm 2013, Duyên trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá nữ Hà Nam – cột mốc quan trọng giúp cô được rèn giũa bài bản và từng bước khẳng định bản thân ở các giải trẻ.
Thi đấu ở vị trí tiền vệ và hậu vệ cánh, Trần Thị Duyên nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, lối chơi lăn xả và tinh thần không ngại va chạm. Cô luôn được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ, máu lửa mỗi khi ra sân.
Thiên Anh
