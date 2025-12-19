Hà Nội

Hot girl gây sốt với màn ăn kem “độc lạ” trên mạng xã hội

Số hóa

Hot girl gây sốt với màn ăn kem “độc lạ” trên mạng xã hội

Chỉ bằng một khoảnh khắc ăn kem khác thường, hot girl washi_iiii đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bàn luận sôi nổi.

Thiên Trang (TH)
Mạng xã hội mới đây lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại màn ăn kem “không giống ai” của hot girl washi_iiii.
Mạng xã hội mới đây lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại màn ăn kem “không giống ai” của hot girl washi_iiii.
Không cần bối cảnh cầu kỳ, clip gây chú ý nhờ cách cô nàng thưởng thức kem theo kiểu hoàn toàn khác lạ.
Không cần bối cảnh cầu kỳ, clip gây chú ý nhờ cách cô nàng thưởng thức kem theo kiểu hoàn toàn khác lạ.
Thay vì cầm kem trên tay, washi_iiii cúi sát người xuống bàn và “ngoạm” trọn cây kem theo chiều thẳng đứng.
Thay vì cầm kem trên tay, washi_iiii cúi sát người xuống bàn và “ngoạm” trọn cây kem theo chiều thẳng đứng.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá độc đáo.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá độc đáo.
Điều khiến video lan truyền mạnh là biểu cảm tự nhiên, thoải mái của hot girl trong suốt quá trình ăn kem.
Điều khiến video lan truyền mạnh là biểu cảm tự nhiên, thoải mái của hot girl trong suốt quá trình ăn kem.
Không hề gượng gạo hay cố gây sốc, cô nàng thể hiện sự tự tin khiến người xem khó rời mắt.
Không hề gượng gạo hay cố gây sốc, cô nàng thể hiện sự tự tin khiến người xem khó rời mắt.
Nhiều bình luận cho rằng đây là “tài lẻ” hiếm có, không phải ai cũng dám thử trước ống kính.
Nhiều bình luận cho rằng đây là “tài lẻ” hiếm có, không phải ai cũng dám thử trước ống kính.
Chỉ một khoảnh khắc khác biệt, washi_iiii đã thành công ghi dấu ấn và thu hút thêm lượng lớn người theo dõi mới.
Chỉ một khoảnh khắc khác biệt, washi_iiii đã thành công ghi dấu ấn và thu hút thêm lượng lớn người theo dõi mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#hot girl #ăn kem #viral #washii_iiii #mạng xã hội #trending

