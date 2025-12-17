Hà Nội

Đội hình tuyển nữ Liên Quân Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games

Cộng đồng trẻ

Những cô gái xinh đẹp, tài năng của tuyển nữ Liên Quân Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm HCV đầu tiên của bộ môn Liên Quân tại SEA Games 33.

Trầm Phương
Chiều 16/12, tại trận chung kết bộ môn Liên Quân đồng đội nữ SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Việt Nam đã thể hiện một phong độ hủy diệt, áp đảo tuyển Lào với chiến thắng tuyệt đối 4-0, qua đó đã mang về tấm HCV tiếp theo cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. (Ảnh: Cao Thủ Liên Quân)
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đứng trên đỉnh vinh quang ở bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33. (Ảnh: Cao Thủ Liên Quân)
Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 33 với một đội hình được đánh giá cao về kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân, đã vượt qua vòng tuyển chọn quốc nội đầy kịch tính. (Ảnh: Cao Thủ Liên Quân)
Không chỉ sở hữu kỹ năng thượng thừa tại bộ môn Liên Quân, những cô gái còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái tự tin đốn tim người hâm mộ. (Ảnh: One Star Esports)
Đỗ Kỳ Duyên (thường được biết đến là Celine) đám nhận vị trí đi rừng của đội tuyển. Cô nàng là một tuyển thủ sở hữu lối chơi táo bạo, máu lửa và khả năng gây áp lực mạnh lên toàn bản đồ. (Ảnh: One Star Esports)
Bùi Nguyễn Hoa Tranh (thường được biết đến với nickname Ruuruu), cô nàng đảm nhận vị trí đi đường trên. Cô nàng thường sử dụng các tướng đấu sĩ mạnh mẽ, có khả năng đi đường tốt và tạo tiền đề cho các pha giao tranh lớn. Hoa Tranh là tuyển thủ sở hữu lối chơi với nhiều pha đột biến bất ngờ, táo bạo. (Ảnh: One Star Esports)
Nguyễn Diệu Linh (Nickname Nat), cô nàng đảm nhận vị trí trường giữa. Diệu Linh đảm nhận vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu và cung cấp nguồn sát thương phép khổng lồ. Với lối chơi ổn định, chắc chắn, Diệu Linh với con tướng Lorion là "nỗi ác mộng" của đối thủ. (Ảnh: One Star Esports)
Nguyễn Thanh Duyên (nickname TDuyen), cô gái nhỏ nhắn đảm nhận vị trí xạ thủ. Thanh Duyên sở hữu kỹ năng chọn vị trí và giữ mạng cực kỳ tốt, cùng với khả năng tối ưu hóa lượng sát thương gây ra từ các vị tướng xạ thủ cơ động như Elsu, Hayate, Capheny. (Ảnh: One Star Esports)
Nguyễn Thị Huyền Trang (nickname Bae), cô nàng đảm nhận vị trí trợ thủ. Huyền Trang là "tấm khiên chắn" với sự bảo kê tuyệt đối dành cho xạ thủ, khiến đội bạn thất bại trong những pha với ý định hủy diệt đi xạ thủ đội mình. (Ảnh: One Star Esports)
Choi Minh Châu (nickname Bounboun), đảm nhận vị trí trợ thủ. Cô có khả năng mở giao tranh và khống chế đối thủ cực kỳ chính xác, tạo cơ hội cho đồng đội tấn công. Không chỉ vậy, cách di chuyển linh hoạt đã giúp đồng đội có được tầm nhìn tốt, kiểm soát thế trận cũng như bản đồ.
Trầm Phương
#Liên Quân #SEA Games #Việt Nam #HCV #tuyển nữ #bộ môn điện tử

