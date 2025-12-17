Hà Nội

DJ Mie giao diện tiểu hồ ly vừa ngọt ngào vừa ma mị

Cộng đồng trẻ

DJ Mie giao diện tiểu hồ ly vừa ngọt ngào vừa ma mị

Hóa thân thành một nàng 'tiểu hồ ly' vừa ngây thơ, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng ma mị, quyến rũ, DJ Mie chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại một sự kiện.

Trầm Phương
Không chỉ gây ấn tượng với phong cách chơi nhạc cuốn hút, cô nàng DJ Mie (Trương Tiểu My) còn thu hút người hâm mộ bởi sự chỉn chu trong hình ảnh mỗi lần xuất hiện tại sân khấu biểu diễn. Không bò buộc trong bất kì hình ảnh nào, Mie khi thì lựa chọn cosplay thành những nhân vật nooie tiếng, lúc lại gợi cảm với hình ảnh quý cô. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng đã chiếm trọn spotlight khi hóa thân thành nàng " tiểu hồ ly" vừa có nét tinh nghịch, ngọt ngào, lại vừa gợi cảm, ma mị đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
DJ Mie đã khéo léo lựa chọn một bộ trang phục tông trắng bạc với chiếc váy ôm sát dáng ngắn, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống sườn xám nhưng được cách tân táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Phần vai trần khoe khéo bờ vai thon thả. Điểm nhấn là họa tiết hoa văn màu bạc uốn lượn in nổi trên nền vải trắng, tạo cảm giác huyền ảo, như ánh trăng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế xẻ tà cao, cùng những đường cut-out tinh tế ở eo và đùi, giúp tôn lên vóc dáng nuột nà và đôi chân dài của nữ DJ. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu để hoàn thiện giao diện hồ ly chính là bộ phụ kiện lông trắng với 9 chiếc đuôi trắng muốt thướt tha. Kết hợp cùng với đó là đôi tai màu hồng nhạt và trắng, mang lại sự đáng yêu, ngây thơ chuẩn chất "tiểu hồ ly". (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh trang phục, cách trang điểm và làm tóc cũng là yếu tố quan trọng giúp Mie truyền tải trọn vẹn tinh thần nhân vật. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc trưng là phần trang điểm ở sống mũi và dưới mắt bằng kim tuyến, tạo hiệu ứng như nước mắt lấp lánh của loài cáo trong truyền thuyết, tăng thêm vẻ ma mị, hư ảo. (Ảnh: IGNV)
Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng fan của DJ Mie đã không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhiều bình luận khen ngợi cô nàng đã có màn hóa thân xuất sắc, đầu tư công phu cho hình ảnh cá nhân. (Ảnh: IGNV)
DJ Mie luôn biết cách làm mới mình qua mỗi lần xuất hiện. Với tạo hình "tiểu hồ ly" lần này, cô không chỉ ghi điểm về nhan sắc và hình thể mà còn chứng minh khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ trong việc xây dựng hình ảnh sân khấu của mình. (Ảnh: IGNV)
#DJ Mie #tiểu hồ ly #sự kiện #hình ảnh #quyến rũ #dj mie hóa thân tiểu hồ ly

