Hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh khoe dáng 'cực cháy' giữa khung cảnh tuyết trắng

Cộng đồng trẻ

Hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh khoe dáng 'cực cháy' giữa khung cảnh tuyết trắng

Hot girl Hà Thành Chu Mạc Thúy Quỳnh vừa khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh khoe dáng trong trang phục thời thượng, quyến rũ giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.

Trầm Phương
Chu Mạc Thúy Quỳnh, hot girl nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, bờ môi cong quyến rũ và thân hình nóng bỏng, đã có chuyến du lịch đáng nhớ tới một trong những thiên đường tuyết trắng hàng đầu châu Á. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Thúy Quỳnh diện một bộ đồ liền thân màu đen ôm sát, khoe trọn những đường cong cơ thể "cực phẩm". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp cùng chiếc áo khoác lông thú màu nâu be sang trọng, găng tay da màu đỏ burgundy nổi bật và chiếc mũ lông Mông Cổ ngọt ngào, tạo nên tổng thể vừa giữ ấm tuyệt đối lại vừa đậm chất thời trang cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Với đôi môi đỏ mọng quyến rũ và lớp trang điểm má hồng nhẹ nhàng, hot girl gốc Hà Thành không chỉ nổi bật giữa phông nền trắng xóa mà còn toát lên thần thái lạnh lùng, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Từ những khoảnh khắc tự tin khoe đường cong, tạo dáng tung áo khoác lông giữa rừng cây phủ sương giá, cho đến hình ảnh nằm nghiêng lãng mạn trên nền tuyết trắng, Thúy Quỳnh đã tận dụng tối đa vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên để cho ra đời những bức ảnh "triệu like". (Ảnh: IGNV)
Theo thông tin được Thúy Quỳnh chia sẻ trong những hình ảnh trước đó, địa điểm cô check-in chính là Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Yabuli (Yabuli Ski Resort). Đây là khu trượt tuyết lớn nhất và lâu đời nhất tại Trung Quốc, nằm ở vùng núi Trường Bạch, tỉnh Hắc Long Giang, gần thành phố Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: IGNV)
Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là những hàng cây phủ đầy băng tuyết trắng xóa, tạo nên một khung cảnh thần tiên, lý tưởng cho cả hoạt động thể thao lẫn những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng của nàng hot girl, nhiều người đã để lại cơn mưa lời khen cho nhan sắc cũng như phong cách thời trang của cô nàng: "Đẹp quá vậy", "người đâu mà đẹp quá dị", "không biết khen đẹp bằng tiếng gì để chị hiểu". (Ảnh: IGNV)
Thúy Quỳnh thu hút một lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok nhờ những bức ảnh chất lượng cao, chia sẻ về cuộc sống sang chảnh và gu ăn mặc sành điệu. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu gương mặt V-line thanh thoát, bờ môi cong quyến rũ, đặc biệt là thân hình cân đối, nóng bỏng với đường cong hoàn hảo, khiến cô luôn nổi bật trong mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Thúy Quỳnh #khoảnh khắc đẹp #tuyết trắng #Yabuli #hot girl chu mạc thúy quỳnh #săn tuyết

