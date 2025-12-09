Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cựu hot girl Hà thành Sun HT diện đồ tập khoe dáng đỉnh ở tuổi U40

Cộng đồng trẻ

Cựu hot girl Hà thành Sun HT diện đồ tập khoe dáng đỉnh ở tuổi U40

Dù đã bước sang ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Mới đây, cô nàng cựu hot girl Hà thành Sun HT đã "đốt mắt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh diện trang phục tập ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong quyến rũ khi dạo phố. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng cựu hot girl Hà thành Sun HT đã "đốt mắt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh diện trang phục tập ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong quyến rũ khi dạo phố. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Sun HT chọn một set đồ tập liền thân có gam màu nâu nude cực kỳ tôn da và tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Sun HT chọn một set đồ tập liền thân có gam màu nâu nude cực kỳ tôn da và tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục liền thân với quần short ôm sát, tay cộc, giúp phô diễn tối đa đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn và đôi chân săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục liền thân với quần short ôm sát, tay cộc, giúp phô diễn tối đa đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn và đôi chân săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoác hờ một chiếc áo màu đen lúc thì khoác trên vai, lúc lại cột ngang eo vừa tạo điểm nhấn thời trang, vừa giữ được nét kín đáo cần thiết cho trang phục thể thao khi xuống phố. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoác hờ một chiếc áo màu đen lúc thì khoác trên vai, lúc lại cột ngang eo vừa tạo điểm nhấn thời trang, vừa giữ được nét kín đáo cần thiết cho trang phục thể thao khi xuống phố. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài màu nâu đỏ được cô nàng buộc nửa đầu năng động làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ. Túi xách phồng lớn màu đen và chiếc đồng hồ đeo tay sành điệu giúp nâng tầm set đồ tập gym thành một outfit street style cá tính. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài màu nâu đỏ được cô nàng buộc nửa đầu năng động làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ. Túi xách phồng lớn màu đen và chiếc đồng hồ đeo tay sành điệu giúp nâng tầm set đồ tập gym thành một outfit street style cá tính. (Ảnh: IGNV)
Sun HT là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành, thuộc nhóm bạn thân "F4" cùng với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, và Salim. (Ảnh: IGNV)
Sun HT là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành, thuộc nhóm bạn thân "F4" cùng với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, và Salim. (Ảnh: IGNV)
Sau khi rút lui khỏi showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh cá nhân, Sun HT sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cô vẫn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, được ví như "lão hóa ngược". (Ảnh: IGNV)
Sau khi rút lui khỏi showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh cá nhân, Sun HT sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cô vẫn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, được ví như "lão hóa ngược". (Ảnh: IGNV)
Vóc dáng không chút mỡ thừa của Sun HT là kết quả của quá trình tập luyện và ăn uống khoa học nghiêm túc. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, yoga và các hoạt động thể thao khác, cho thấy sự đầu tư vào việc chăm sóc bản thân. (Ảnh: IGNV)
Vóc dáng không chút mỡ thừa của Sun HT là kết quả của quá trình tập luyện và ăn uống khoa học nghiêm túc. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, yoga và các hoạt động thể thao khác, cho thấy sự đầu tư vào việc chăm sóc bản thân. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh công việc kinh doanh thành công, cựu hot girl cũng tận hưởng cuộc sống sang chảnh, thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa, đắt đỏ. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh công việc kinh doanh thành công, cựu hot girl cũng tận hưởng cuộc sống sang chảnh, thường xuyên có những chuyến du lịch xa hoa, đắt đỏ. (Ảnh: IGNV)
Thời điểm mới nổi, Sun HT được biết đến với hình ảnh "bánh bèo" nữ tính, đáng yêu. Theo thời gian, Sun HT đã có sự "lột xác" ngoạn mục. Cô dần chuyển hướng sang hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Thời điểm mới nổi, Sun HT được biết đến với hình ảnh "bánh bèo" nữ tính, đáng yêu. Theo thời gian, Sun HT đã có sự "lột xác" ngoạn mục. Cô dần chuyển hướng sang hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Sun HT #hot girl Hà thành #dáng đẹp #cựu hot girl hà thành #hot girl sun ht #Sun HT diện đồ tập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.