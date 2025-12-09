Tiktoker Ciin đu trend thuê trạm tỷ chụp ảnh, thần thái 'chuẩn idol'

Hà Nội

Loạt ảnh mới của cô nàng Ciin khiến cộng đồng fan xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái như ngôi sao.

Trầm Phương
Gần đây, trào lưu thuê "trạm tỷ" (fansite master chuyên nghiệp) để chụp ảnh phong cách đời thường, đặc biệt là tại sân bay hay trên phố, đã trở thành một cơn sốt lớn trên mạng xã hội Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Nắm bắt xu hướng này, Tiktoker đình đám Ciin (Bùi Thảo Ly) đã tham gia và tung ra bộ ảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gu thời trang cá tính, Ciin luôn biết cách biến hóa phong cách của mình trở nên ấn tượng. Lần này, bộ ảnh được thực hiện theo concept "trạm tỷ" - chụp từ xa, bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên như bị paparazzi "chộp" được, đã giúp cô nàng phô diễn trọn vẹn thần thái ngôi sao. (Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng cầu kỳ hay bối cảnh studio phức tạp, Ciin xuất hiện với một outfit đậm chất Street Style khỏe khoắn và gợi cảm, hoàn hảo cho một buổi chụp hình theo phong cách "chụp lén". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện chiếc áo bodysuit màu đen ôm sát, khoe khéo đường cong cơ thể và vòng eo thon gọn. Áo khoác denim oversized với chi tiết sọc ngang ở tay áo tạo nên sự năng động, trẻ trung và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Nàng hot Tiktoker phối cùng quần short đen ngắn cá tính, kết hợp với đôi boots cao cổ màu đen và tất trắng. Sự kết hợp này không chỉ giúp đôi chân thêm dài mà còn mang đậm phong cách thời trang đường phố Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Hoàn thiện set đồ là chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy là món đồ không thể thiếu, vừa che được mặt tạo sự bí ẩn đúng chất "idol bị bắt gặp", vừa tăng thêm vẻ ngoài cool ngầu. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh Ciin nhận về được đánh giá cao bởi sự tự nhiên, chân thật nhưng vẫn vô cùng thần thái, với ánh sáng và góc chụp chuyên nghiệp, tôn lên vóc dáng và gu thời trang tinh tế của cô. (Ảnh: IGNV)
Các bức ảnh cho cảm giác như một ngôi sao Kpop thực thụ đang di chuyển tại sân bay, khác hẳn với những bức ảnh concept thông thường. (Ảnh: IGNV)
Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, người hâm mộ đã không tiếc lời khen ngợi: "Xịn xò quá chị ơi", "Chị này ở nhóm nhạc nào thế ạ", "Xinh thế này thì em chịu chị rồi". (Ảnh: IGNV)
#Ciin #trend #trạm tỷ #tiktoker #street style #chụp lén

