Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12: Bảo Bình chú ý lời nói, cẩn thận rơi lộc

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12: Bảo Bình chú ý lời nói, cẩn thận rơi lộc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12, Bảo Bình nên chú ý lời nói, cẩn thận rơi mất lộc làm ăn. Song Tử tránh cãi vã công sở, ảnh hưởng nhân duyên.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có chút lo lắng thái quá, luôn sợ làm việc không tốt sẽ bị phê bình. Sự nghiệp: Lo lắng không bằng làm việc thiết thực, nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, kết quả không tốt thì mọi thứ đều vô nghĩa, hãy để tâm trí trống rỗng và tập trung làm việc mới là điều quan trọng. Tài lộc: Không có cách nào hay để tăng thu giảm chi, có lẽ bạn cần mở mang tư duy, không nên bảo thủ thì mới có thể thay đổi. Tình cảm: Bạn và nửa kia ở bên nhau không được tự nhiên, có những lời không nói ra thực tế cũng rất kìm nén và không vui. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng làm những việc không phù hợp với thực lực của mình, như vậy đa phần là lãng phí thời gian mà không có kết quả tốt. Sự nghiệp: Hãy làm nhiều việc trong khả năng để đạt được thành tích quan trọng, nâng cao thực lực không phải lúc này, không có thời gian cho bạn học tập và thử sai. Tài lộc: Những dự án quá khó thì bớt thử thách, kết quả không tốt cũng ảnh hưởng đến sự tự tin, vẫn nên làm những việc đơn giản dễ có thành tích. Tình cảm: Đối phương có một số hành động bạn không thích, có thể nói thẳng không cần phải nhẫn nhịn. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử muốn cái gì trong lòng đều hiểu rõ, lời khuyên của người khác sẽ tham khảo nhưng không nghe theo hoàn toàn. Sự nghiệp: Quan hệ nhân sự nơi công sở sẽ trở nên hơi không thuận lợi, lời khuyên của người khác dù nghe hay không cũng phải tôn trọng đối phương, tránh vì những chuyện này mà cãi nhau. Tài lộc: Trước khi chọn dự án nên lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để tránh rủi ro. Tình cảm: Nên cân nhắc kỹ trước khi muốn làm gì hay thể hiện điều gì, đừng để nửa kia đau lòng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải giỏi suy nghĩ nên tìm ra cách giải quyết vấn đề không khó khăn. Sự nghiệp: Làm việc phải cân nhắc vấn đề phân chia lợi ích ở nhiều mặt, gặp chuyện hãy thỉnh thị báo cáo nhiều hơn đừng tự ý quyết định thì sẽ không phải gánh trách nhiệm. Tài lộc: Có thể cân nhắc tham gia một số dự án mà người khác đang làm tốt, nhưng việc đánh giá chuẩn bị ban đầu là không thể thiếu. Tình cảm: Cả hai bên đều khá hài lòng với hiện trạng, tích cực làm thêm điều gì đó để trở nên thân thiết hơn là được. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử muốn thử nhiều thứ nhưng không cái nào kiên trì được thì không ổn, như vậy cơ bản là không thể thành công. Sự nghiệp: Khua môi múa mép nhất thời trông có vẻ vẻ vang nhưng không có bản lĩnh thực sự cũng không đứng vững được, làm việc hời hợt thì không ai yêu thích cả. Tài lộc: Hãy làm tốt các khoản tiết kiệm trước, có nhận thức và kinh nghiệm rồi mới tính đến chuyện khác. Tình cảm: Hai người ở bên nhau giao tiếp tốt là điều quan trọng, lời nói mỉa mai chỉ gây tổn thương. Sức khỏe: Tốt nhất nên sinh hoạt điều độ, đừng thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên học hỏi nhiều hơn để nâng cao sức cạnh tranh, bớt làm những việc lãng phí thời gian. Sự nghiệp: Khi có cơ hội tiếp xúc với nghiệp vụ mới phải có ý thức học hỏi thêm, đừng đợi cấp trên hay khách hàng nói mới hành động, hoàn toàn không chủ động thì khó mà tiến bộ. Tài lộc: Nên làm những dự án chắc chắn hơn, thu nhập đảm bảo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tình cảm: So với nửa kia thì bạn quan tâm đến bản thân mình hơn, không có nhiều thời gian để quản xem người ta sống thế nào. Sức khỏe: Bổ sung thêm dinh dưỡng là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cảm giác an toàn không đủ, thường xuyên cảm thấy cái này không tốt cái kia không ổn. Sự nghiệp: Nơi công sở luôn có những người và những việc đáng ghét xuất hiện, bạn cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn, học cách đối phó đúng đắn để giảm bớt tiêu hao nội tâm mới là con đường lâu dài. Tài lộc: Những dự án không hiểu rõ thì đừng vội bắt tay vào, nếu không sẽ không tránh khỏi thiệt thòi mắc lừa. Tình cảm: Bạn và đối phương đều có những hành vi nghi thần nghi quỷ, cẩn thận kẻo nhìn nhau không vừa mắt rồi cãi nhau sẽ rất rắc rối. Sức khỏe: Cẩn thận xuất hiện vấn đề suy nhược thần kinh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc phải phân biệt rõ thân sơ, cộng sự của mình đương nhiên phải giúp đỡ nhiều hơn. Sự nghiệp: Có những việc không nên tham gia thì đừng xen vào, bớt việc cũng là có trách nhiệm với bản thân, nhưng đối diện với cộng sự thực sự gặp khó khăn thì nhất định phải giúp đỡ, không được khoanh tay đứng nhìn. Tài lộc: Nên làm tốt công tác quản lý rủi ro, đầu tư phân tán thì thu nhập của mình mới an toàn. Tình cảm: Chung sống hòa hợp với nửa kia, cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè của đối phương. Sức khỏe: Thân tâm khá thư giãn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã không hài lòng với cảnh ngộ hiện tại, muốn tìm kiếm sự thay đổi để đột phá sự lúng túng. Sự nghiệp: Không phải cái gì cũng có thể tiến hành theo kế hoạch của mình, luôn có những tình huống ngoài dự kiến xảy ra, thay đổi khó khăn hiện tại không hề nhỏ, tốt hơn là nên làm từng chút một. Tài lộc: Trước tiên hãy cân nhắc xem thực lực có tương xứng với dự án mình có thể làm hay không, đừng mù quáng. Tình cảm: Bạn và nửa kia ở bên nhau luôn cảm thấy vô vị, thiếu đi niềm đam mê giao tiếp. Sức khỏe: Cẩn thận một chút đừng để bị thương.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có lẽ phải bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi, nên cố gắng quy hoạch tốt thời gian. Sự nghiệp: Nhiệm vụ cần làm khá nhiều, lúc bận quá thì tìm người giúp đỡ đừng ngại, những nhiệm vụ không gấp thì đẩy đi để bớt chiếm dụng thời gian là được. Tài lộc: Hãy làm tốt dự án trong tay trước, đồng thời xử lý nhiều cái sẽ không đủ tinh lực và thực lực để duy trì. Tình cảm: Bạn có khá nhiều việc phải bận rộn, nửa kia có lẽ không hiểu nên trong lòng có oán khí. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên lo cho bản thân mình trước rồi hãy nói đến chuyện khác. Sự nghiệp: Thực lực của bản thân không tồi, xử lý vấn đề đừng nương tay, hãy dũng cảm lên, dùng năng lực chuyên môn để nói chuyện mới có thể phục chúng, quá thận trọng dè dặt không phải là cách hay. Tài lộc: Chọn dự án dựa trên thực lực của bản thân là được, vững vàng mới là chính đạo, tránh nói qua mà rơi mất cơ hội. Tình cảm: Chú ý thuyết phục bằng lý lẽ, đừng dùng biện pháp cứng rắn để chèn ép đối phương, lâu dần chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Sức khỏe: Thể lực dồi dào, tinh thần tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc đừng vội vàng, từ từ mà làm mới không bị loạn. Sự nghiệp: Đừng nôn nóng, nhiệm vụ cần làm từ từ mới có thể hoàn thành, trước tiên hãy đảm bảo không sai sót để giảm tỷ lệ phải làm lại, như vậy cũng không đến mức làm rối loạn nhịp độ làm việc. Tài lộc: Xử lý những khoản chi tiêu cấp bách trước, những khoản không quan trọng thì hoãn lại một chút cũng không vấn đề gì lớn. Tình cảm: Bạn và nửa kia có nhiều thời gian bên nhau, nên hẹn hò vui vẻ, bớt cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Sức khỏe: Thích hợp bổ sung thêm vitamin là được.
