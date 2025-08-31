Hà Nội

Hai mỹ nhân 9X cùng tuổi và những ngã rẽ sự nghiệp, tình duyên

Giải trí

Hai mỹ nhân 9X cùng tuổi và những ngã rẽ sự nghiệp, tình duyên

Cùng sinh năm 1995 và bước sang tuổi 30, Hòa Minzy và Quỳnh Kool lại có những ngã rẽ hoàn toàn khác biệt trên con đường tình duyên. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Ở tuổi 30, Hòa Minzy đã trở thành cái tên khó thay thế trong làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh sở hữu loạt bản hit đình đám như Thị Mầu, Bật Tình Yêu Lên, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Rời Bỏ, Ăn Gì Đây… Ảnh: FB Hoà Minzy
Ở tuổi 30, Hòa Minzy đã trở thành cái tên khó thay thế trong làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh sở hữu loạt bản hit đình đám như Thị Mầu, Bật Tình Yêu Lên, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Rời Bỏ, Ăn Gì Đây… Ảnh: FB Hoà Minzy
Đặc biệt, năm 2025 hứa hẹn là năm bùng nổ của cô khi ca khúc Bắc Bling – màn kết hợp cùng danh hài Xuân Hinh và Tuấn Cry ra mắt, gây sự chú ý ngay từ khi công bố. Ảnh: FB Hoà Minzy
Đặc biệt, năm 2025 hứa hẹn là năm bùng nổ của cô khi ca khúc Bắc Bling – màn kết hợp cùng danh hài Xuân Hinh và Tuấn Cry ra mắt, gây sự chú ý ngay từ khi công bố. Ảnh: FB Hoà Minzy
Mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy cô xuất hiện trong bộ phim chiến tranh lịch sử Mưa Đỏ. Dù chỉ là vai nhỏ, Hòa Minzy đã để lại ấn tượng mạnh bằng một câu thoại xúc động và biểu cảm chân thành, khiến nhiều người xúc động. Ngoài ra Hòa Minzy còn là ca sĩ hát bài hát nhạc phim chủ đạo. Ảnh: FB Hoà Minzy
Mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy cô xuất hiện trong bộ phim chiến tranh lịch sử Mưa Đỏ. Dù chỉ là vai nhỏ, Hòa Minzy đã để lại ấn tượng mạnh bằng một câu thoại xúc động và biểu cảm chân thành, khiến nhiều người xúc động. Ngoài ra Hòa Minzy còn là ca sĩ hát bài hát nhạc phim chủ đạo. Ảnh: FB Hoà Minzy
Sau 3 năm chia tay thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy hiện tại làm mẹ đơn thân có cuộc sống tự do, dành thời gian chăm sóc con trai và phát triển sự nghiệp ngày càng rực rỡ. Ảnh: FB Hoà Minzy
Sau 3 năm chia tay thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy hiện tại làm mẹ đơn thân có cuộc sống tự do, dành thời gian chăm sóc con trai và phát triển sự nghiệp ngày càng rực rỡ. Ảnh: FB Hoà Minzy
Ở độ tuổi 30, ngôi sao 9X có khối tài sản lớn từ bất động sản, xế hộp và đồ hiệu. Ảnh: FB Hoà Minzy
Ở độ tuổi 30, ngôi sao 9X có khối tài sản lớn từ bất động sản, xế hộp và đồ hiệu. Ảnh: FB Hoà Minzy
Cô từng gây chú ý khi mua đất xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ. Ảnh: FB Hoà Minzy
Cô từng gây chú ý khi mua đất xây nhà 5 tầng báo hiếu bố mẹ. Ảnh: FB Hoà Minzy
Trong khi đó, Quỳnh Kool lại có con đường khác biệt. Từ một hot girl đời đầu, cô nhanh chóng khẳng định khả năng diễn xuất với hàng loạt vai diễn ấn tượng. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Trong khi đó, Quỳnh Kool lại có con đường khác biệt. Từ một hot girl đời đầu, cô nhanh chóng khẳng định khả năng diễn xuất với hàng loạt vai diễn ấn tượng. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Các bộ phim như Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Gara Hạnh Phúc đã giúp Quỳnh Kool chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất, không đóng khung ở một kiểu nhân vật. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Các bộ phim như Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Gara Hạnh Phúc đã giúp Quỳnh Kool chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất, không đóng khung ở một kiểu nhân vật. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Năm 2023, vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu còn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Năm 2023, vai Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu còn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Mới đây, Quỳnh Kool trở lại với vai Hoàng Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh – một người phụ nữ tuổi 30 đã có gia đình nhưng tính cách trẻ con, hồn nhiên. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Mới đây, Quỳnh Kool trở lại với vai Hoàng Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh – một người phụ nữ tuổi 30 đã có gia đình nhưng tính cách trẻ con, hồn nhiên. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Người đẹp từng được “đẩy thuyền” với các bạn diễn như Đình Tú, Thanh Sơn nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Gần đây, khi truyền thông hỏi về mối quan hệ với bạn diễn B Trần sau loạt phim chung, cô xác nhận cả hai vẫn là bạn bè trong nhóm bạn chung, nhưng hiện không còn thân thiết và cô vẫn độc thân. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Người đẹp từng được "đẩy thuyền" với các bạn diễn như Đình Tú, Thanh Sơn nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Gần đây, khi truyền thông hỏi về mối quan hệ với bạn diễn B Trần sau loạt phim chung, cô xác nhận cả hai vẫn là bạn bè trong nhóm bạn chung, nhưng hiện không còn thân thiết và cô vẫn độc thân. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Thời gian qua, Quỳnh Kool còn gây chú ý khi mua xe tiền tỷ. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Thời gian qua, Quỳnh Kool còn gây chú ý khi mua xe tiền tỷ. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hòa Minzy #ca sĩ Hòa Minzy #Quỳnh Kool #diễn viên Quỳnh Kool #tuổi 30 #nghệ sĩ Việt

