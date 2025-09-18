Hot face sao Việt: Phương Ly diện bikini tí hon tạo dáng trên bãi biển

Phương Ly diện bikini tí hon nóng bỏng tạo dáng trên bãi biển. Mai Phương Thúy thu hút ánh nhìn với thiết kế váy vàng nổi bật.
Không phải là một gương mặt xa lạ nhưng Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, SN 1997) lần nào xuất hiện cũng khiến công chúng phải bàn tán rôm rả.
Tử vi dự báo, trong ba năm tới, 3 con giáp này sẽ trải qua đỉnh cao của cuộc đời, trở nên vô cùng giàu có mà còn đạt được danh tiếng và thành công
Người đàn ông tên Kin ở Panama tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” bên trong thiên thạch rơi xuống Trái đất vào cuối tháng 8 vừa qua.
Các bức tượng đồng bronzetti của nền văn hóa Nuragic hé lộ bí mật về nguồn cung kim loại, các tuyến đường thương mại trải dài từ Sardinia đến Scandinavia.
Mapinguari – sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết Amazon – được miêu tả là quái thú khổng lồ vừa đáng sợ vừa bí ẩn, gắn liền với những câu chuyện rùng rợn.
Mitsubishi vừa ra mắt Eclipse Cross EV 2026 chạy điện được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Xe được phát triển dựa trên Renault Scenic E-Tech.
Honda Rebel 1100 2025 mới tại Việt Nam mang phong cách cruiser mạnh mẽ, sở hữu động cơ 1.100cc, ứng dụng RoadSync, chế độ lái đa dạng, phanh ABS.
Ngày 16/9, SAIC Audi tại Trung Quốc đã công bố mẫu xe điện mới AUDI E5 Sportback 2026 mới, tạo nên kỷ lục với 10.153 đơn đặt hàng mua chỉ sau nửa giờ mở bán.
Nhan sắc của Na Tra được mệnh danh đáng yêu nhất màn ảnh Tống Tổ Nhi ở thời điểm hiện tại vẫn chiếm trọn trái tim khán giả.
Sau Úc, Liên minh châu Âu và Pháp đang lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội để bảo vệ thế hệ trẻ khỏi các tác động tiêu cực.
Trên trang cá nhân, vợ chồng diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành liên tục chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, vui vẻ bên nhau trong chuyến du lịch ở Măng Đen.
Màn chuộc lỗi "bá đạo" này của cựu tuyển thủ Liên Quân ADC với bạn gái Kim Chung Phan khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú.
Theo cơ quan An ninh Ukraine, các nhóm đặc nhiệm của nước này đã phá hủy 17 hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga trong vòng chưa đầy một tuần.
Hình ảnh mới của Thiều Bảo Trâm khi xuất hiện tại một sự kiện gần đây nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Cát Phượng từng đóng các vai quần chúng trước khi có được các vai diễn lớn. Mới đây, cô bất ngờ chê phim mình đóng.
Ba nền tảng Loca AI, Cake by VPBank và AI Hay đang tạo nên thế chân vạc, cạnh tranh danh hiệu “Nền tảng AI make in Vietnam tiên phong” tại Better Choice Awards.
Đất nước Đan Mạch chứa đựng nhiều điều bất ngờ cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới.
Một cô gái bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ sở hữu gương mặt với những đường nét ngọt ngào, thanh khiết được ví như "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.
Bích Thủy - gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình của VFC, vừa "đốt mắt" người hâm mộ bằng loạt ảnh nghỉ dưỡng đầy nóng bỏng tại Mexico.
