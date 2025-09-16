Hà Nội

Cuộc sống viên mãn của Kỳ Hân sau hơn 8 năm làm vợ cầu thủ

Giải trí

Cuộc sống viên mãn của Kỳ Hân sau hơn 8 năm làm vợ cầu thủ

Từng là chân dài đình đám của làng thời trang, Kỳ Hân đã rút lui khỏi ánh hào quang để trở thành hậu phương vững chắc cho cầu thủ Mạc Hồng Quân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Kỳ Hân từng là gương mặt nổi bật trên sàn catwalk, xuất hiện dày đặc trong các sự kiện thời trang và là người mẫu được săn đón. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi cô công khai hẹn hò với tiền vệ Mạc Hồng Quân.
Sau khi kết hôn, Kỳ Hân gần như rút lui khỏi showbiz, không còn xuất hiện thường xuyên trước truyền thông.
Cuộc tình của họ từng vấp phải nhiều sóng gió và ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng bất chấp tất cả, cả hai quyết định về chung một nhà vào năm 2016.
Từ một chân dài đình đám, cô chọn trở thành người vợ, người mẹ toàn tâm chăm lo cho gia đình.
Cặp đôi hiện có hai cậu con trai đáng yêu là bé Tỏi và bé Dưa Hấu.
Không còn chạy theo ánh đèn sân khấu, Kỳ Hân tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian vun vén tổ ấm.
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn niềm vui.
Hình ảnh một Kỳ Hân của hiện tại không còn là chân dài nóng bỏng trên sàn diễn, mà là người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng và tràn đầy năng lượng tích cực.
Phải đến khi bước sang năm thứ 8 của hôn nhân, khi sự nghiệp và cuộc sống gia đình đã ổn định, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới quyết định cùng nhau trở lại làm những điều mình yêu thích.
Hơn 8 năm trôi qua, từ một chân dài đình đám với cuộc sống hào nhoáng, Kỳ Hân đã tìm thấy hạnh phúc đích thực trong vai trò người vợ, người mẹ. Ảnh: FB Han Ky Nguyen
#Kỳ Hân #người mẫu Kỳ Hân #kỳ hân mạc hồng quân

