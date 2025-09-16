Hà Nội

Hot face sao Việt: Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55

Giải trí

Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55. Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi đến công tác ở Malaysia.

Tin tức sao Việt 16/9: Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi đến công tác ở Malaysia. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Trương Mỹ Nhân đẹp dịu dàng, được khen hết lời về nhan sắc. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
Thúy Diễm và Lương Thế Thành tình tứ chụp hình ở sân bay trước khi du lịch. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thúy Diễm
Huyền Baby mừng sinh nhật quý tử. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Ngọc Quyên về lại Việt Nam, cùng mẹ thăm thú Đà Lạt. Ảnh: FB Ngoc Quyen
Ở tuổi 28, ca sĩ Vũ Thảo My tự tin khoe nhan sắc. Ảnh: FB Vũ Thảo My
"Giữ nụ cười tươi để mỗi ngày đều rực rỡ hơn!", mẹ 3 con - Phương Trinh Jolie động viên bản thân. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Diễn viên Tô Dũng hài hước than rằng mình đẹp trai, hiền hậu nhưng đóng phim lại không được cười. Ảnh: FB Tô Dũng
Ngọc Mai (Tổng hợp)
