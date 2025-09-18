Hà Nội

Phạm Quỳnh Anh du lịch Hàn Quốc, khoe nhan sắc trẻ trung giữa ồn ào thị phi

Giải trí

Giữa lúc vướng phải những ồn ào trên mạng xã hội, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ tinh thần thoải mái khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Hàn Quốc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch Hàn Quốc.
Cô diện trang phục đơn giản, khoe vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ khi dạo bước trên các con phố, các điểm tham quan nổi tiếng.
Ngay lập tức, loạt ảnh của Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả: “Nhìn chị trẻ trung như gái đôi mươi”, “U41 mà đẹp thế này thì ngưỡng mộ thật”,...
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có chuyến du lịch Hàn Quốc, tận hưởng không khí mùa thu lãng mạn.
Nữ ca sĩ khéo léo phối đồ, khoe vóc dáng thon thả và đôi chân dài.
Dù đã bước sang tuổi 41 cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như thời còn son rỗi.
Sự xuất hiện tươi tắn, đầy năng lượng của Phạm Quỳnh Anh phần nào khiến công chúng bất ngờ bởi trước đó cô vừa trải qua không ít ồn ào.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái lớn của nữ ca sĩ xuất hiện cùng mẹ và em gái tại một sự kiện. Tuy nhiên, clip nhanh chóng gây tranh cãi, khi cô bé nhận phải nhiều bình luận tiêu cực về thái độ.
Trước áp lực dư luận, Phạm Quỳnh Anh không im lặng mà lên tiếng bảo vệ con, đồng thời khẳng định sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con.
Sự việc chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện nhiều bình luận nhắc tên ca sĩ Bảo Anh, kéo theo những đồn đoán về mối quan hệ trong quá khứ giữa Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh và chồng cũ Quang Huy. Tin đồn vốn tồn tại nhiều năm nay, nhưng gần đây một lần nữa bùng lên khiến cả hai nữ ca sĩ đều phải lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh
