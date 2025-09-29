Hà Nội

Hot face sao Việt: Gia đình Lý Hải Minh Hà đẹp chuẩn điện ảnh

Giải trí

Hot face sao Việt: Gia đình Lý Hải Minh Hà đẹp chuẩn điện ảnh

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 29/9: Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái. Ảnh: FB Ông Cao Thắng
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng cuối tuần tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hoa hậu Lương Thùy Linh khám phá thành phố Milan, Italy. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ hẹn hò ăn tối. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Thanh Sơn "xả" ảnh hậu trường phim "Tử chiến trên không". Ảnh: FB Thanh Sơn
Ca sĩ Bảo Thy chia sẻ: "Hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà từ cách ta nhận ra những gì mình đang có". Ảnh: FB Bảo Thy
Quang Vinh "phiêu" trên sân khấu. Ảnh: FB Quang Vinh
Hương Tràm xinh đẹp phát sáng trước khi lên sân khấu. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
