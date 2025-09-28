Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ chồng Đăng Khôi 'tình bể bình' ở hậu trường đêm diễn

Giải trí

Hot face sao Việt: Vợ chồng Đăng Khôi 'tình bể bình' ở hậu trường đêm diễn

Vợ chồng Đăng Khôi 'tình bể bình' ở hậu trường một đêm nhạc tại TP HCM. NSƯT Chiều Xuân chúc mừng sinh nhật con gái lớn Hồng Mi. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 28/9: Vợ chồng Đăng Khôi 'tình bể bình' ở hậu trường một đêm nhạc tại TP HCM. Ảnh: FB Thuy Anh Le
NSƯT Chiều Xuân chúc mừng sinh nhật con gái lớn Hồng Mi. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
Đào Lan Phương diện váy ôm sát khoe dáng. Ảnh: FB Đào Lan Phương
Thanh Lam sum họp con cháu ở Australia. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
Kha Ly - Thanh Duy 'trốn con' du ngoạn Australia. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Không hẹn mà gặp, Thúy Nga và bạn thân Leon Vũ bất ngờ diện ton-sur-ton ra sân bay. Ảnh: FB Trần Thuý Nga
Đoan Trang tạo dáng trước cảnh hoàng hôn ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Ảnh: FB Doan Trang
NSƯT Kim Tuyến mượn ánh sáng và bóng tối để thổ lộ tâm tư: "Ánh sáng không xua hết bóng tối, nhưng khiến ta đủ can đảm để đi qua nó". Ảnh: FB Kim Tuyen
