Thúy Diễm U40 khoe dáng 'mòn con mắt' trong váy dạ hội bó sát

Giải trí

Thúy Diễm U40 khoe dáng 'mòn con mắt' trong váy dạ hội bó sát

Nữ diễn viên Nguyễn Ngọc Thuý Diễm gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện váy dạ hội bó sát, khoe trọn ba vòng gợi cảm.

Trong những khung hình mới được chia sẻ, Thuý Diễm xuất hiện với váy dạ hội ôm sát, tôn triệt để đường cong cơ thể.
Vóc dáng săn chắc, cân đối giúp bà mẹ một con tự tin khoe ba vòng gợi cảm mà không hề kém cạnh các mỹ nhân trẻ tuổi.
Ở tuổi U40, Thuý Diễm khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà.
Không chỉ ghi điểm với diện mạo gợi cảm, cô còn dễ dàng biến hoá đa dạng phong cách, từ hình ảnh đời thường trẻ trung, thanh lịch đến những bộ cánh quyến rũ, sang trọng trên thảm đỏ.
Khán giả dành nhiều lời ngợi khen cho nữ diễn viên: “Gái một con trông mòn con mắt”, “Đẹp xuất sắc”, “Phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ”.
Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự khâm phục trước việc Thuý Diễm vừa chu toàn gia đình, phát triển sự nghiệp, vừa giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Từ gương mặt, làn da cho đến vóc dáng của Thuý Diễm, tất cả đều toát lên vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Ở tuổi U40, diễn viên Thúy Diễm vẫn duy trì được sức hút đáng kể khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh được chú ý.
Không chỉ ghi dấu bằng khả năng diễn xuất đa dạng, cô còn khẳng định vị trí bền vững trong lòng khán giả nhờ sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng với nghề.
Cô có một tổ ấm hạnh phúc bên ông xã Lương Thế Thành và con trai, đồng thời vẫn giữ được phong độ ổn định trong các dự án cá nhân. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
#Thuý Diễm #Nguyễn Ngọc Thuý Diễm #Nguyễn Ngọc Thuý Diễm gợi cảm

