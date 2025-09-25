Con trai Thanh Thuý – Đức Thịnh gây sốt với visual chuẩn soái Tây tuổi 16

Hà Nội

Giải trí

Con trai cả của cặp đôi nghệ sĩ Thanh Thuý – Đức Thịnh đang trở thành tâm điểm chú ý với ngoại hình điển trai chuẩn “soái Tây” ở tuổi 16.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Con trai lớn của cặp diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh tên Đỗ Thiên Phúc, sinh năm 2009, tên ở nhà của cậu bé là Cà Phê. Trong những hình ảnh mới được Đức Thịnh chia sẻ, Cà Phê gây sốt với vẻ ngoài bảnh bao, góc nghiêng cực phẩm.
Ở tuổi 16, Cà Phê sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt lai Tây ấn tượng với sống mũi cao, đôi mắt sâu, bờ môi trái tim.
Nhiều khán giả nhận xét, ngoại hình của Thiên Phúc mang đậm chất điện ảnh, không thua kém bất kỳ tài tử trẻ nào.
Vẻ ngoài bảnh bao, thần thái sáng cùng nét điển trai tự nhiên khiến cậu bé được kỳ vọng sẽ là gương mặt triển vọng nếu lựa chọn nối nghiệp bố mẹ trong lĩnh vực nghệ thuật.
Với biệt danh thân mật là "Cà Phê", cậu bé khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự "lột xác" đầy ngoạn mục.
Thiên Phúc được nhận xét có gương mặt giống lai Tây đầy cuốn hút.
Nhiều người hâm mộ đã ví von rằng visual của cậu bé không khác gì các diễn viên điện ảnh hay "soái ca".
Đạo diễn Đức Thịnh cho biết quý tử đầu lòng có gương mặt giống mẹ nhưng tính cách điềm đạm tương tự bố.
Cà Phê được bố mẹ cho học trường quốc tế từ nhỏ nên có thể giao tiếp thoải mái bằng tiếng Anh với người nước ngoài.
Không chỉ giỏi ngoại ngữ và các môn văn hóa, Cà Phê còn đam mê âm nhạc, biết chơi guitar, piano, yêu thích hoạt động thể dục, thể thao. Ảnh: FB Le Thi Thanh Thuy
