Giải trí

Hot face sao Việt: Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác

Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 22/8: Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Phương Mỹ Chi hóa thân thành "Natra phiên bản 2025". Ảnh: FB Phương Mỹ Chi
Lệ Quyên diện thiết kế đầm đen cúp ngực, ôm sát vô cùng quyến rũ, sang chảnh. Ảnh: FB Lệ Quyên
Quỳnh Kool mặc vest đen, tạo dáng trên đường phố. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Ca sĩ Bảo Thy vui đùa ở biển. Ảnh: FB Bao Thy Tran
Giáng My chụp ảnh cùng Hoàng hậu Bhutan. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Dàn nghệ sĩ rạng rỡ hợp luyện mừng Quốc khánh. Ảnh: FB Mai Thu Huyen
