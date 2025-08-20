Hà Nội

Khối tài sản “khủng” của Triệu Lộ Tư ở tuổi 27 gây choáng ngợp

Giải trí

Khối tài sản “khủng” của Triệu Lộ Tư ở tuổi 27 gây choáng ngợp

Triệu Lộ Tư không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất duyên dáng mà còn khiến công chúng bất ngờ với khối tài sản khổng lồ tích lũy ở tuổi 27.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên đình đám Hoa ngữ, được mệnh danh là "mỹ nữ xuyên không" nhờ những vai diễn gây tiếng vang với thể loại phim này.
Nữ diễn viên sinh năm 1998, xuất thân từ gia đình giàu có với bố là doanh nhân nổi tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Triệu Lộ Tư là con một, được bố mẹ ủng hộ vào showbiz khi đầu tư tiền bạc vào các bộ phim mà cô tham gia, đồng thời giúp cô có cơ hội tiếp cận với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.
Sau tiếng vang của Trần Thiên Thiên, Ngày Ấy Và Bây Giờ, Triệu Lộ Tư tiếp tục “bỏ túi” nhiều dự án đầu tư khủng như: Yêu Em Từ Dạ Dày, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn, Thần Ẩn… và gần đây là Rèm Ngọc Châu Sa. Nữ diễn viên được công nhận về năng lực, gặt hái nhiều giải thưởng diễn xuất, thu được lượng fan đông đảo trong và ngoài nước.
Cát-xê của Triệu Lộ Tư cũng tăng lên đáng kể, có thông tin cô nhận thù lao 37 tỷ đồng khi đóng Thần Ẩn.
Nữ diễn viên sở hữu căn hộ cao cấp rộng hơn 300m2 có vị trí đắc địa, giá trị ước tính lên tới 24 triệu NDT (84 tỷ đồng).
Đây là nơi Triệu Lộ Tư lui về nghỉ ngơi, chữa lành sau khi kết thúc công việc.
Bên cạnh đóng phim, Triệu Lộ Tư còn được nhiều nhãn hàng săn đón, mời làm người mẫu đại diện. Tài nguyên thời trang, làm đẹp của mỹ nhân họ Triệu thuộc hàng top so với các tiểu hoa cùng lứa.
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường lên mạng xã hội, cho thấy cuộc đời xa hoa, sang chảnh.
Bên cạnh bất động sản bạc tỷ, netizen còn lóa mắt với BTS đồ hiệu của Triệu Lộ Tư đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Thành quả mà Triệu Lộ Tư có được nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô nàng.
#Triệu Lộ Tư #diễn viên Triệu Lộ Tư #mỹ nhân xuyên không Triệu Lộ Tư #Triệu Lộ Tư tài sản khủng

