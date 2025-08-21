Hà Nội

Ngọc Huyền “Thương ngày nắng về” khoe tóc ngắn trong chuyến du lịch Lisbon

Giải trí

Ngọc Huyền “Thương ngày nắng về” khoe tóc ngắn trong chuyến du lịch Lisbon

Hình ảnh mới mẻ với tóc ngắn cá tính của diễn viên Ngọc Huyền trong chuyến du lịch Lisbon mới đây nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau đám cưới cổ tích, Nguyễn Ngọc Huyền đã dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân và du lịch khắp nơi.
Mới đây, vợ chồng nữ diễn viên có chuyến du lịch đến Lisbon - thủ đô của Bồ Đào Nha.
Khác với hình ảnh mái tóc dài buông xõa dịu dàng thường thấy, lần này nữ diễn viên gây bất ngờ với kiểu tóc ngắn trẻ trung, cá tính, tạo nên diện mạo mới lạ.
Cô lựa chọn trang phục năng động, phù hợp với lứa tuổi và khung cảnh châu Âu hiện đại, từ váy ngắn năng động đến quần jeans, áo phông thoải mái.
Bên cạnh đó, Ngọc Huyền cùng ông xã không quên ghi lại những khoảnh khắc tình tứ tại các địa điểm nổi tiếng.
Dù chọn phong cách tối giản hay cầu kỳ hơn, Ngọc Huyền vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn đúng với lứa tuổi.
Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho sự trẻ trung, xinh đẹp và gu thời trang tinh tế của Ngọc Huyền.
Một số ý kiến còn cho rằng diện mạo tóc ngắn giúp cô trở nên cá tính và hiện đại hơn.
Chuyến đi Lisbon không chỉ là kỳ nghỉ ý nghĩa của vợ chồng Ngọc Huyền mà còn giúp nữ diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả với phong cách mới mẻ.
Hình ảnh đời thường giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực của cô càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền
