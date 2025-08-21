Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân đọ sắc như chị em sinh đôi tại Thái Lan

Hà Nội

Xuất hiện trong sự kiện tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi cùng diện trang phục đồng điệu, nhan sắc "một chín một mười".

Trong một sự kiện mới đây ở Thái Lan, sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đã khiến công chúng quốc tế lẫn người hâm mộ quê nhà không khỏi xuýt xoa.
Cả hai nàng hậu lựa chọn trang phục tông màu gần giống nhau, kiểu dáng tinh tế, khiến nhiều người lầm tưởng là "chị em sinh đôi".
Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, phong thái sang trọng, Thanh Thủy và Thiên Ân còn gây ấn tượng bởi tình bạn gắn bó.
Cả hai khiến người hâm mộ cảm động bởi tình cảm chị em thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ nhau từ khi đội vương miện cho đến hành trình sau đăng quang.
Ngay từ những ngày đầu cùng hoạt động trong công ty chủ quản, Thiên Ân và Thanh Thủy đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, luôn dành cho nhau cử chỉ quan tâm đáng yêu khiến người hâm mộ không khỏi “lụi tim”.
Không ít lần, khán giả bắt gặp khoảnh khắc Thanh Thủy cổ vũ Thiên Ân tham gia các dự án phim ảnh lớn, hay chính Thiên Ân cũng không ngần ngại chia sẻ những lời “có cánh” dành cho Thanh Thủy mỗi khi cô em thân thiết xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu.
Tình cảm gắn bó ấy còn thể hiện rõ qua mạng xã hội, khi cả hai thường xuyên tương tác, gửi lời chúc, và chia sẻ hình ảnh thân thiết.
Dù bận rộn, cả hai vẫn luôn dành sự động viên, ủng hộ cho nhau, tạo nên một hình ảnh đẹp về tình chị em gắn bó hiếm có trong showbiz.
