[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 8 và 9/6/2026.
Vai Thảo trong “Ma Xó” là lần đầu Tín Nguyễn đóng nhân vật chính xuyên suốt — cô nhận đây là "giai đoạn chuyển giao", chưa phải thời điểm để tự nhận thành công.
Foundation Future Industries - một công ty khởi nghiệp của Mỹ - đang tiến hành thử nghiệm robot hình người ở Ukraine, ngay trên tiền tuyến với Nga.
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN từ ngày 7 đến 9/6/2026.
Tính đến chiều 8/6, ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.
6 người đã bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại ga tàu Penn Station ở New York, Mỹ.
Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm 8/6, gây thiệt hại ở một thành phố ven biển quan trọng.
Iran đã phóng tên lửa vào Israel trong vụ tập kích đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4/2026.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên hé lộ bước tiến đáng chú ý trong tác chiến lấy mạng làm trung tâm, với sự phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và UAV.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.
Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có mặt tại Tehran trong nỗ lực mới nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.
Nam thanh niên 35 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công gây chết người thứ ba tại Australia chỉ trong 4 tuần qua, theo thông tin từ cảnh sát.
Một vụ xả súng gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc tại bang Ohio, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người bị thương.
UAV này sở hữu năng lực từ cảm biến đến tác chiến, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.
Đối với hàng triệu lao động nước ngoài tại Trung Đông, cuộc chiến Mỹ - Iran đã khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon đã khiến nhiều binh sĩ quân đội Lebanon thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cấp cao.
Súng trường QBZ-191 cải thiện công thái học và khả năng tích hợp phụ kiện đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho mẫu bullpup QBZ-95.
Nhà chức trách cho biết, 49 người chết khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày ở sa mạc Sahara, phía bắc Niger, vì xe tải chở họ bị hỏng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái theo dõi các cuộc thử nghiệm trên biển của một tàu khu trục mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Hệ thống An ninh Quốc gia.
Quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran phóng về phía eo biển Hormuz.