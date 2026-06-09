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[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Tiểu sử Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 8 và 9/6/2026.

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