Hơn chục người nâng xe buýt cứu nữ tài xế mắc kẹt dưới gầm

Vụ va chạm tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ khiến nữ tài xế bị kẹt dưới gầm xe, được người dân và lực lượng chức năng cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt BKS 29E-208.xx di chuyển qua ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm xe buýt, người phụ nữ mắc kẹt, bị thương vùng vai và xây xước nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, phối hợp công an phường phân luồng giao thông, đồng thời cùng hơn 10 người dân nâng nghiêng xe buýt để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường được giải phóng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.