Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn chục người nâng xe buýt cứu nữ tài xế mắc kẹt dưới gầm

Vụ va chạm tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ khiến nữ tài xế bị kẹt dưới gầm xe, được người dân và lực lượng chức năng cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 4/5, xe buýt BKS 29E-208.xx di chuyển qua ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm xe buýt, người phụ nữ mắc kẹt, bị thương vùng vai và xây xước nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, phối hợp công an phường phân luồng giao thông, đồng thời cùng hơn 10 người dân nâng nghiêng xe buýt để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường được giải phóng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Phùng Anh/ VTV Online
Link bài gốc Copy link
https://vtv.vn/hon-chuc-nguoi-nang-xe-buyt-cuu-nu-tai-xe-mac-ket-duoi-gam-100260504091906872.htm
#xe buýt #cứu hộ #nguyễn sơn #nguyễn văn cừ #Hà Nội #va chạm

Bài liên quan

Xã hội

Tin mới vụ xe khách lao xuống vực ở Sơn La, nhiều người thương vong

Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.

Liên quan đến vụ xe khách Hà Nội lao xuống vực sáng 26/4, cơ quan chức năng cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 2 người.

Trước đó, xe khách biển số Hà Nội chở 26 người (gồm cả tài xế) di chuyển trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Khi đến Km 04+200, đoạn đường hẹp khoảng 2,5 m, nhiều khúc cua và độ dốc lớn, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an TP Huế khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa về hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa, sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

b39e3cbb-d6ce-473d-bf3c-30ed99f8e89d.jpg
Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới