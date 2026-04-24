Công an TP Huế khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa về hành vi chống người thi hành công vụ

Hoàng Lý

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa, sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Huế về tăng cường công tác phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Huế, khoảng 21h30 ngày 19/4, các tổ công tác đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố theo kế hoạch. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (sinh năm 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hoá đang lập rào chắn kiểm soát, đối tượng vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp giật giữa đường ở Vĩnh Long

Đang đi trên đường, chị Võ Thị Thanh Kiều (Vĩnh Long) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an xã Phú Quới (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình (SN 1997, ngụ ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 19/4, chị Võ Thị Thanh Kiều (SN 2003, ngụ ấp 2B, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp Thạnh Phú 1 (xã Phú Quới) thì bất ngờ bị 01 thanh niên áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong chứa hơn 16 triệu đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.