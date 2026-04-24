Công an TP Huế khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa về hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa, sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Huế về tăng cường công tác phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Huế, khoảng 21h30 ngày 19/4, các tổ công tác đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố theo kế hoạch. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (sinh năm 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hoá đang lập rào chắn kiểm soát, đối tượng vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

