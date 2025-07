Hơn 3 tháng giữ thai đôi cho sản phụ dọa sinh non từ 22 tuần

Đó là câu chuyện của chị V.T.L (19 tuổi, trú tại Quế Phong) – người mẹ trẻ mang thai đôi. Liên tục chuỗi ngày đằng đẵng "lấy viện làm nhà", giữ được 2 con an toàn tới ngày vẹn tròn sinh nở.

Hơn 3 tháng dài là những ngày tháng chờ đợi, là hành trình đặt trọn hy vọng của gia đình vào bệnh viện và nỗ lực giữ gìn mầm sống của y, bác sĩ.

Ngay từ tuần thai thứ 22, sản phụ L. bắt đầu có dấu hiệu co thắt nhẹ, đau bụng lâm râm. Trong lần thăm khám đầu tiên tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, chị được chẩn đoán dọa sinh non sớm và cổ tử cung ngắn hơn bình thường.

Bệnh nhân nhập viện đợt 1 từ tuần 22 đến tuần, được điều trị nội trú, dùng thuốc nội tiết dưỡng thai, theo dõi sát sao và xuất viện sau khi tình trạng ổn định.

Khi những hy vọng vừa nhen nhóm sau đợt điều trị đầu tiên, thì chỉ thời gian rất ngắn, ở tuần thai thứ 27, chị L. lại bất ngờ đối mặt với những dấu hiệu đau bụng, gò mạnh hơn.

Quay lại viện khám, chị được phát hiện có những cơn co tử cung, cổ tử cung ngắn chỉ còn 9mm, hình chữ U, nguy cơ chuyển dạ sinh non là rất cao. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện cấp cứu, chuyển vào khoa Sản bệnh để điều trị giữ thai.

Ngay lập tức, bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, theo dõi cơn co tử cung, tim thai, dùng thuốc cắt cơn co, nội tiết dưỡng thai, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi và theo dõi sát sao.

Hành trình giữ thai đôi từ 22 tuần đến "đủ ngày đủ tháng" - Ảnh BVCC

Trong suốt những ngày tháng đó, chị L. luôn sống trong tâm trạng lo lắng tột độ. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến của đội ngũ bác sĩ và bệnh nhân để phát hiện, ngăn chặn kịp thời một cuộc chuyển dạ sớm xảy ra và níu kéo từng giây phút cho 2 mầm sống non nớt.

Chị bám víu vào từng lời động viên của bác sĩ, y tá, và trên hết là niềm hy vọng mong manh vào hai mầm sống đang lớn dần trong mình.

Các bác sĩ khoa Sản bệnh đã lựa chọn phác đồ điều trị, chăm sóc phù hợp nhất với tình trạng của sản phụ, vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa nỗ lực trì hoãn việc em bé chào đời sớm nhất có thể.

Khi thai kỳ bước sang tuần thứ 37 – một cột mốc mà không ai dám mơ tới, sản phụ L. được chỉ định mổ chủ động. Ca mổ diễn ra trong sự hồi hộp và xúc động nghẹn ngào.

Hai bé gái song sinh chào đời khoẻ mạnh, hồng hào, cân nặng lần lượt 2,3kg và 2,6kg. Giây phút ấy, mọi nỗi đau dường như tan biến. Chị L. bật khóc trong hạnh phúc tột độ. Hai bé – hai sự sống kỳ diệu đã ở lại với mẹ.