Hơn 200 xe ô tô VinFast từ 34 tỉnh thành hội ngộ trong hành trình

Đây là sự kiện Big Offline mang tính biểu tượng của cộng đồng chủ xe VinFast, khi lần đầu tiên có sự góp mặt của đại diện tất cả tỉnh thành và quy tụ trọn vẹn 12 dòng xe ô tô VinFast, từ các mẫu xăng đến dàn ô tô điện từ VF 3 đến VF 9 và cả “tân binh” Limo Green.

Ngay từ sáng sớm 25/9, không khí hội ngộ đã rộn ràng trên khắp các cung đường cả nước. Những đoàn xe xuất phát từ các tỉnh, thành xa như Hà Nội, Lào Cai, Cao Bằng ở phía Bắc hay TP HCM, Cà Mau ở phương Nam khởi hành từ tinh mơ, băng qua hàng nghìn km để kịp về Hội An đúng thời gian tập kết.

Dọc đường, các nhóm chủ xe liên tục cập nhật lộ trình, chia sẻ hình ảnh đoàn xe phủ cờ đỏ sao vàng trên các diễn đàn, biến chuyến đi thành ngày hội của các chủ xe VinFast. Những điểm dừng chân nhanh chóng trở thành nơi hội quân tạm thời, nơi các thành viên sạc pin, thưởng thức đặc sản địa phương và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên cung đường “Hào khí non sông”.

Đến rạng sáng 26/9, các đoàn xe khu vực miền Trung, từ Đà Nẵng, Huế… cũng lần lượt nhập cuộc, tiến về Hội An trong cuộc gặp gỡ lớn của cộng đồng chủ xe VinFast toàn quốc.

Không chỉ là chuyến đi thông thường, từ Bắc chí Nam, các thành viên đã đồng loạt thực hiện những hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa: trao quà Trung thu và học bổng cho trẻ em nghèo, tặng dụng cụ học tập cho học sinh vùng khó, gửi phần quà động viên tới bệnh nhân kém may mắn.

Ngoài ra, trong những ngày diễn ra Wonder Trip 2025, các thành viên cộng đồng VinFast đã trải qua chuỗi hoạt động giàu cảm xúc và đậm dấu ấn như dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Thứ hay xếp hình lá Quốc kỳ Việt Nam khổng lồ.

Khi đêm xuống, chương trình Gala Dinner “Nối vòng xe lớn” trở thành điểm hẹn gắn kết, nơi hàng trăm thành viên từ khắp ba miền chia sẻ câu chuyện về đam mê xe Việt, trải nghiệm hành trình dài và tinh thần bền vững mà cộng đồng VinFast đang cùng nhau kiến tạo.

Song song với các hoạt động trọng điểm, chuỗi sự kiện bên lề cũng diễn ra sôi nổi và giàu sức hút. Nổi bật là talkshow “Chất sống Xanh”, nơi các chủ xe chia sẻ kinh nghiệm lái xe điện và những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chuyển đổi xanh. Không kém phần kịch tính, cuộc thi Fun Driving Challenge cùng màn trình diễn kỹ thuật Gymkhana đã khuấy động bầu không khí với tinh thần thể thao mạnh mẽ, tạo cơ hội để các tay lái VinFast phô diễn kỹ năng và bản lĩnh trên đường đua.

Không chỉ ấn tượng bởi quy mô hành trình, sự kiện Wonder Trip 2025 còn một lần nữa khẳng định sức mạnh của một cộng đồng văn minh, gắn kết và đặc biệt là luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ chính hãng xe Việt.

Nhiều chuyên gia và thành viên đánh giá, hiếm có thương hiệu ô tô nào tại Việt Nam xây dựng được một mạng lưới người dùng bền chặt và nhiệt huyết như vậy. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” mà VinFast kiên định theo đuổi suốt những năm qua.