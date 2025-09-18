VinFast Feliz Neo - Lựa chọn “ngon” nhất tầm giá 20 triệu đồng

Dễ tiếp cận từ giá bán tới chi phí nuôi xe

“Cảm giác đi xe máy điện rất thú vị, trước đây tôi chưa có dịp trải nghiệm. Xe đi êm, tăng tốc gần như tức thì, rất sướng”, là nhận xét của anh Lê Hoàng (Hà Nội) sau khi trải nghiệm chiếc xe máy điện VinFast Feliz Neo tại sự kiện đổi xăng lấy điện của VinFast tại Công viên Võ Thị Sáu.

Tại sự kiện, anh Hoàng đã quyết định bán lại chiếc xe máy cũ tuổi đời hơn 10 năm để tậu chiếc xe nhà VinFast. Đổi lại, anh có một chiếc xe máy với kiểu dáng thể thao, nam tính, trang bị vượt trội hơn nhiều so với xe máy xăng cùng phân khúc như phanh đĩa bánh trước, màn hình hiển thị kỹ thuật số, đèn pha LED...

Trường hợp chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện như anh Hoàng không phải cá biệt. Vị khách hàng cho biết, ở cơ quan, nhiều đồng nghiệp đã mua xe máy điện, không chỉ vì yếu tố thân thiện với môi trường mà còn vì ưu điểm tiết kiệm chi phí.

So với hàng tuần đổ xăng khoảng 70.000-100.000 đồng để di chuyển đi làm, với Feliz Neo, anh Hoàng dự tính chỉ mất chưa đến 20.000 đồng nếu sạc ở nhà. Nếu sạc ở các trạm V-Green công cộng, anh còn được miễn 100% chi phí tới hết tháng 5/2027.

Cũng vừa chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, anh Quốc Huy (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, mức giá 22,4 triệu đồng của Feliz Neo là rất hợp lý. Nếu lựa chọn xe xăng, người dùng chỉ có thể lựa chọn các dòng xe số cơ bản, nghèo nàn về tính năng. Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, người mua xe máy điện trên toàn quốc còn được ưu đãi 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ nhờ vào chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh của VinFast.

Chưa kể, nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính, chủ xe có thể tiếp cận gói vay trả góp lên tới 80% giá trị xe. Như vậy, chủ xe chỉ cần chi từ hơn 2 triệu đồng vốn đối ứng là có thể mang xe về nhà. Mức tiền này phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ dân văn phòng, người lao động cho tới sinh viên…

Chính sách bảo hành, hậu mãi số 1 thị trường

Không chỉ hấp dẫn ở mức giá tốt, chi phí sử dụng tiết kiệm, Feliz Neo nói riêng và các dòng xe của VinFast nói chung còn chinh phục khách hàng nhờ chính sách bảo hành và chất lượng dịch vụ hậu mãi số 1 thị trường.

Cụ thể, tất cả các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP đang được bảo hành lên tới 6 năm – gấp 2-3 lần các sản phẩm của đối thủ. Riêng pin – bộ phận quan trọng nhất – có thời hạn bảo hành tới 8 năm, giúp người dùng yên tâm sử dụng về lâu dài. Đây là mức cam kết chưa từng có trên thị trường xe máy điện.

“Tôi chọn Feliz Neo vì thấy chính sách bảo hành quá yên tâm. VinFast mà bảo hành lâu như vậy chứng tỏ họ cũng rất tin tưởng vào sản phẩm của mình. Như vậy thì khách hàng cần gì phải lo lắng”, anh Minh Quân (Hà Nội) chia sẻ sau khi lựa chọn Feliz Neo là chiếc xe sử dụng hàng ngày đi làm.

Bên cạnh đó, hệ thống 150.000 cổng sạc V-Green phủ rộng 34/34 tỉnh, thành phố cũng giúp việc sử dụng xe trở nên thuận tiện. Người dùng có thể sạc tại các trụ sạc xe máy điện chuyên dụng tại bãi đỗ xe, trung tâm thương mại hay các khu dân cư... hay sử dụng ổ cắm tại các trụ sạc ô tô “2 trong 1”. Cùng với đó là mạng lưới khoảng 400 xưởng dịch vụ cho xe máy điện trên cả nước, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ bảo trì, sửa chữa chính hãng.

“Bây giờ xe điện nhiều mẫu mã, nhiều hãng cạnh tranh nhưng chọn xe nào tiện dùng nhất thì tôi thấy chỉ có VinFast”, anh Quân nói.

Nhờ sự kết hợp giữa mức chi phí tốt, chính sách hậu mãi dài hạn và hạ tầng đồng bộ, Feliz Neo không chỉ là lựa chọn kinh tế ở thời điểm mua mà còn mang lại giá trị bền vững trong quá trình sử dụng nhiều năm.