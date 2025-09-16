Hà Nội

Doanh nghiệp

VinFast VF 5 – Lựa chọn vẹn toàn từ kinh tế đến vận hành

0 đồng trả trước vẫn mua được ô tô: VinFast VF 5 hút khách hàng Việt vì sở hữu quá dễ dàng.

PV

VinFast VF 5 đã và đang khẳng định vị thế “xe điện quốc dân” với doanh số ấn tượng, đạt hơn 27.000 xe bán ra trong 8 tháng năm 2025. Đặc biệt, chính sách “nhận xe 0 đồng” vừa được công bố được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy doanh số mẫu A-SUV Việt tăng mạnh hơn nữa.

Vận hành bền bỉ, trang bị ngang phân khúc trên

“Điều tôi thích nhất ở xe điện là cảm giác lái và khả năng vận hành. Chế độ Sport càng khiến xe mạnh mẽ hơn, dễ dàng vượt xe, chuyển làn trên cao tốc”, anh Xuân Nam, một chủ xe VinFast VF 5 tại Hải Phòng nhận xét về chiếc xe đã gắn bó với mình hơn 1 năm.

Được trang bị động cơ điện 100 kW (tương đương 134 mã lực) và mô men xoắn 135 Nm, VF 5 có khả năng tăng tốc nhanh, “bốc” và nhạy – đặc trưng của các dòng xe điện. Thông số này cũng vượt xa các xe xăng cùng phân khúc.

Khả năng vận hành của VF 5 là điểm anh Nam đặc biệt yêu thích, rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. “Chẳng hạn sau khi đèn đỏ chuyển sang xanh, xe tăng tốc rất mượt mà, không giật cục như xe xăng. Hệ thống phanh tái sinh còn giúp xe tự ghì lại khi đổ đèo dốc, vừa an toàn vừa tiết kiệm pin, rất thích”, anh Nam chia sẻ.

Anh cũng cho rằng, việc sử dụng VF 5 đi đường dài cũng không hề có vấn đề gì bởi xe có tầm vận hành lên tới 326 km sau một lần sạc, đủ cho mọi nhu cầu. Thậm chí, qua trải nghiệm của một số người dùng, quãng đường di chuyển thực tế của VF 5 còn cao hơn thông số công bố của nhà sản xuất.

1.jpg

Bên cạnh đó, mẫu xe này được trang bị 6 túi khí, các tính năng an toàn như giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảm biến lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa... So với xe cùng phân khúc, những trang bị này vượt trội hơn hẳn, thậm chí một số tính năng chỉ được tìm thấy ở phân khúc trên.

Lời giải cho bài toán tài chính của mọi khách hàng

Anh Mạnh Quân, một người làm nghề tự do tại Hà Nội, chia sẻ vừa chọn VinFast VF 5 để chạy xe dịch vụ trên ứng dụng công nghệ, bởi so với các trang bị, tính năng, mức giá niêm yết 529 triệu đồng là quá “hời”.

“Thời điểm tôi quyết định mua xe chạy app, tôi đã cân nhắc rất nhiều mẫu xe xăng trong tầm 500 triệu đồng. Nhưng điểm mấu chốt khiến tôi chọn VF 5 chính là chi phí lăn bánh quá hấp dẫn nhờ được áp dụng một loạt ưu đãi”, anh nhận định.

Cụ thể, từ mức giá niêm yết, chủ xe VF 5 được trừ ngay 4% giá bán. Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng còn được ưu đãi thêm 10 triệu đồng. Đặc biệt, nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện từ Chính phủ, chi phí lăn bánh của VF 5 chỉ dao động khoảng hơn 520 triệu đồng, trong khi các mẫu xe xăng cùng phân khúc có thể lên tới 600 triệu đồng hoặc hơn.

Mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn với cánh tài xế dịch vụ như anh Quân nhờ chính sách “mua xe 0 đồng” mà VinFast đang hợp tác cùng GSM triển khai.

Theo đó, anh Quân có thể mua VF 5 không cần vốn đối ứng, vay 100% giá trị xe, trả góp cố định trong 5 năm. Nếu vận doanh trên Xanh SM Platform, khách hàng được hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng trong 3 năm đầu, nhờ đó mức trả góp chỉ còn 9,9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tài xế hưởng chia sẻ doanh thu 90% trong 3 năm đầu, 85% 2 năm tiếp theo, kèm chính sách đảm bảo thu nhập và miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green đến tháng 6/2027.

“Với chính sách miễn phí sạc điện, chi phí nhiên liệu hàng tháng của tôi gần như bằng 0. Mức chia sẻ doanh thu cao tới 90% cũng sẽ đẩy tỷ lệ lợi nhuận lên tối đa. Như vậy thì hoàn vốn nhanh chóng”, anh Quân nhẩm tính.

Cũng theo tìm hiểu của anh, VF 5 chỉ cần bảo dưỡng mỗi 12.000 km, và mỗi lần bảo dưỡng chỉ tốn khoảng 300.000 - 400.000 đồng, chỉ bằng 1/3 so với xe xăng. Bên cạnh đó, anh cũng có thể tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm khi VF 5 được bảo hành tới 7 năm, pin được bảo hành 8 năm. Đây là chính sách bảo hành tốt nhất trên thị trường.

Với mức giá cực kỳ cạnh tranh, chi phí vận hành siêu tiết kiệm, chính sách hậu mãi số 1 thị trường, VF 5 tiếp tục chứng minh là mẫu “xe quốc dân” dành cho khách Việt. Đặc biệt, giới quan sát nhận định chính sách tài chính hấp dẫn giúp tài xế dịch vụ có thể nhận xe chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng sẽ là chất xúc tác để đẩy doanh số mẫu xe này cao hơn nữa trong năm nay.

#VinFast VF 5 #xe điện giá rẻ #xe điện cho gia đình #xe điện tiết kiệm chi phí #chính sách mua xe 0 đồng #xe điện tầm vận hành 326 km

