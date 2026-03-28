Hôm nay, Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình dự kiến, trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP khóa XVII. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thủ đô, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn tới.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa XVII và xác nhận tư cách đại biểu.

Sau đó, HĐND TP cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng các Ban của HĐND TP; bầu các chức danh Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND TP cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để HĐND và UBND TP xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Buổi chiều, HĐND TP sẽ tập trung xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược cho sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính và đầu tư công trung hạn...

Ngoài ra, HĐND TP cũng sẽ thông qua một số nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính, chế độ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và quy định tổ chức hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới.