Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Hôm nay, Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Thiên Tuấn

Theo chương trình dự kiến, trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP khóa XVII. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thủ đô, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn tới.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND khóa XVII và xác nhận tư cách đại biểu.

Sau đó, HĐND TP cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng các Ban của HĐND TP; bầu các chức danh Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND TP cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để HĐND và UBND TP xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Buổi chiều, HĐND TP sẽ tập trung xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược cho sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính và đầu tư công trung hạn...

Ngoài ra, HĐND TP cũng sẽ thông qua một số nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính, chế độ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và quy định tổ chức hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#hội đồng nhân dân #hà nội #bầu chủ tịch #chủ tịch #nhân sự

Chính trị

Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 27/3, sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính trị

Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất

Ngày 26/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/4/2026.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.