Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thiên Tuấn

Ngày 27/3, sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh.

Kết quả, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành bầu Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XV; Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XV; Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XV.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
#Trịnh Thị Minh Thanh #chủ tịch HĐND #quảng ninh #nhân sự #tái đắc cử

Bài liên quan

Chính trị

Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất

Ngày 26/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/4/2026.

Xem chi tiết

Chính trị

Trung ương họp riêng về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước

Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 2 khai mạc sáng 23/3, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xem chi tiết

Chính trị

Hội nghị Trung ương 2 sẽ xem xét công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026–2031 và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.