Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 27/3, sau khi nghe các tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, với số phiếu bầu tuyệt đối, 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành bầu Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XV; Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XV; Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XV.