Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất

Ngày 26/3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/4/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của Hội nghị Trung ương 2, khoá XIV.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ chung của kỳ họp.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội, dự kiến đến ngày mai (27/3) Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI của 500 người trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ủy ban Công tác đại biểu đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các đại biểu mới trúng cử lần đầu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ với đại biểu lần đầu tham gia mà cả các đại biểu tái cử.

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong thời gian này, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và những nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2026, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Với một số nội dung cấp bách, quan trọng khác để triển khai ngay nghị quyết của Trung ương Đảng mới ban hành, theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu và gửi đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 11/4/2026 để bảo đảm có thời gian để thẩm tra, trình UBTVQH cho ý kiến và trình Quốc hội tại đợt 2 của Kỳ họp.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổng hợp đầy đủ tiến độ triển khai các đề án, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc thiếu thông tin trong quá trình điều hành.

Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện chương trình kỳ họp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án trang bị thiết bị công nghệ phục vụ đại biểu, bảo đảm khai thác hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, nhà công vụ, nhà khách phục vụ đại biểu cũng được yêu cầu rà soát, nâng cấp, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, chủ động xử lý công việc, không để phát sinh tồn đọng; mọi nhiệm vụ được giao phải có kết quả cụ thể, góp phần bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công.