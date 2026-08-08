Hội nghị Ngoại giao 33: Tăng cường hợp tác và hành động cụ thể

Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc sau 1 tuần làm việc, với 20 phiên họp và gần 250 phát biểu, cùng hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Hội nghị không chỉ tổng kết công tác đối ngoại mà còn xác lập những định hướng lớn để ngành ngoại giao thực hiện vai trò "tiên phong" và nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hội nghị cũng có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Phiên bế mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (Ảnh: Nhân dân)

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động đối với công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả các mối quan hệ; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, các nội dung thảo luận không chỉ tập trung vào hoạt động của ngành ngoại giao mà còn hướng tới việc triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới, khu vực; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế; và hiểu đúng, quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế về công tác nghiên cứu, dự báo còn có lúc, có việc chưa theo kịp diễn biến, việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm, phối hợp liên ngành có lúc chưa đồng bộ, trong đó xác định rõ những hạn chế không xuất phát từ thiếu chủ trương, mà từ khâu cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các biện pháp khắc phục những hạn chế trên, đồng thời đẩy mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Ưu tiên hành động để nâng cao hiệu quả đối ngoại

Phát biểu tại Phiên bế mạc chiều 7/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh định hướng công tác thời gian tới, đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện và toàn ngành hiểu đúng về trách nhiệm và vinh dự lịch sử trong giai đoạn mới của đất nước, lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính mạnh mẽ; tích cực phát huy tinh thần tự học; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và lãng phí; gắn chặt kỷ luật, kỷ cương với công tác kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (Ảnh: Nhân dân)

Bộ trưởng khẳng định toàn ngành cần tăng cường hơn nữa nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Bộ trưởng đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện phải khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể; xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai toàn diện các văn kiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như kết quả của hội nghị trên tất cả các lĩnh vực như đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại Quốc hội; tích cực thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, phục vụ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Hội nghị, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng về phát triển đất nước, công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.