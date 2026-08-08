Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ngoại giao nhân dân Việt Nam – New Zealand: Khi 9.000 km không còn là rào cản

Dù cách nhau hơn 9.000 km và không có nhiều giao thoa lịch sử, Việt Nam và New Zealand đã xây dựng một nền tảng ngoại giao nhân dân ngày càng bền chặt.

Thanh Bình

Chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 14/8/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – New Zealand đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nếu như hợp tác chính trị, kinh tế hay quốc phòng được xem là những trụ cột chính thức của quan hệ song phương, thì ngoại giao nhân dân chính là chất keo bền bỉ gắn kết hai quốc gia ở cấp độ xã hội. Qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, khoảng cách địa lý hơn 9.000 km giữa hai nước dường như không còn là trở ngại khi những nhịp cầu được xây dựng bằng giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu thanh niên và sự gắn bó giữa các cộng đồng.

Giáo dục- biểu tượng rõ nét nhất của ngoại giao nhân dân

Khái niệm ngoại giao nhân dân thường được hiểu là những hoạt động giao lưu, hợp tác và xây dựng lòng tin giữa người dân các quốc gia, bổ trợ cho ngoại giao nhà nước. Trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối, hiệu quả của ngoại giao không chỉ được đo bằng các hiệp định hay chuyến thăm cấp cao, mà còn bằng mức độ hiểu biết, tin cậy và thiện cảm giữa người dân hai nước. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý.

Giáo dục có lẽ là biểu tượng rõ nét nhất của ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia. Trong nhiều năm qua, New Zealand luôn nằm trong nhóm những điểm đến học tập được sinh viên Việt Nam yêu thích nhờ chất lượng giáo dục cao, môi trường an toàn và chính sách cởi mở đối với sinh viên quốc tế. Hàng nghìn lưu học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại các trường đại học, học viện và cơ sở giáo dục của New Zealand. Sau khi trở về, nhiều người trở thành doanh nhân, giảng viên, chuyên gia hay cán bộ quản lý, góp phần lan tỏa những kinh nghiệm, phương pháp quản trị và tư duy sáng tạo tiếp thu từ quốc gia châu Đại Dương này.

newzealand.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội ngày 26/2/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand cũng tạo nên những dấu ấn lâu dài. Không chỉ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các chương trình này còn giúp hình thành mạng lưới cựu du học sinh gắn bó với New Zealand. Chính những "đại sứ không chính thức" này đang đóng vai trò kết nối các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu của hai nước, góp phần mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới.

Cùng với giáo dục, du lịch là kênh ngoại giao nhân dân phát triển nhanh trong những năm gần đây. New Zealand nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa Māori độc đáo và môi trường sống thân thiện, thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam với bờ biển dài, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực đa dạng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân New Zealand. Mỗi chuyến đi không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn giúp người dân hai nước hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người của nhau, từ đó giảm bớt những khoảng cách về nhận thức.

Đáng chú ý, cộng đồng người Việt tại New Zealand tuy không quá đông nhưng đang ngày càng phát triển và hội nhập tốt. Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ. Nhiều hội đoàn người Việt thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, Tết Nguyên đán, lễ hội ẩm thực hay các chương trình thiện nguyện, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè sở tại. Đồng thời, cộng đồng này cũng trở thành cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp, trường học và tổ chức của hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Một điểm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – New Zealand là sự gần gũi trong cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu. Hai quốc gia đều coi trọng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp xanh. Những chương trình giao lưu giữa nông dân, chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học và sinh viên đã giúp hai bên chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây là những lĩnh vực mà sự kết nối giữa con người với con người mang lại giá trị không kém các dự án đầu tư quy mô lớn.

Giao lưu văn hóa cũng ngày càng trở nên sôi động. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tuần lễ phim, lễ hội ẩm thực và các hoạt động quảng bá văn hóa được tổ chức tại cả hai nước đã tạo cơ hội để người dân khám phá những nét đặc sắc của nhau. Người Việt ngày càng biết đến văn hóa Māori, những điệu haka nổi tiếng hay truyền thống tôn trọng thiên nhiên của New Zealand. Trong khi đó, bạn bè New Zealand có dịp trải nghiệm áo dài, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật múa rối nước và nền ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Mở ra nhiều cơ hội mới cho ngoại giao nhân dân

Ngoại giao nhân dân giữa hai nước còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hợp tác giữa các địa phương, các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ. Nhiều chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu, dự án phát triển cộng đồng và hoạt động tình nguyện quốc tế đã góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị ở cấp cơ sở. Những mối quan hệ này thường bền vững hơn các chương trình ngắn hạn bởi chúng được hình thành từ sự gắn kết trực tiếp giữa con người với con người.

Trong thời đại số, khoảng cách địa lý càng trở nên ít ý nghĩa hơn. Các nền tảng trực tuyến giúp sinh viên hai nước có thể học tập cùng nhau, các doanh nghiệp dễ dàng kết nối đối tác và các nhà nghiên cứu triển khai dự án chung mà không bị giới hạn bởi không gian. Nhiều hoạt động giao lưu thanh niên, hội thảo khoa học và diễn đàn doanh nghiệp hiện nay được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận của ngoại giao nhân dân.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội mới để ngoại giao nhân dân tiếp tục phát huy vai trò. Trong giai đoạn tới, những lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, giáo dục chất lượng cao và ứng phó biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi sự hợp tác ngày càng sâu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước. Đây đều là những lĩnh vực mà nền tảng lòng tin giữa người dân sẽ quyết định thành công của các chương trình hợp tác lâu dài.

Quan hệ quốc tế bền vững không chỉ được xây dựng từ các văn kiện ngoại giao mà còn từ những câu chuyện đời thường: một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Auckland, một giáo viên New Zealand giảng dạy ở Hà Nội, một doanh nhân hai nước cùng khởi nghiệp hay một gia đình Việt đón những người bạn New Zealand trong dịp Tết. Chính những kết nối bình dị ấy đã biến khoảng cách hàng nghìn kilômét thành sự gần gũi trong nhận thức và tình cảm.

Chuyến thăm New Zealand của lãnh đạo cấp cao Việt Nam lần này vì thế không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới ở tầm quốc gia, mà còn tiếp thêm động lực cho các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Khi con người ngày càng hiểu nhau, tin cậy nhau và cùng chia sẻ những giá trị chung, khoảng cách địa lý 9.000 km sẽ chỉ còn là con số trên bản đồ, còn tình hữu nghị sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam – New Zealand trong nhiều thập niên tới.

#ngoại giao nhân dân qua giáo dục và văn hóa #chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước #phát triển du lịch và kết nối cộng đồng #hợp tác về phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu #vai trò của các hoạt động giao lưu trực tuyến và truyền thống

Bài liên quan

Kho tri thức

Lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Singapore

Từ công nghiệp, logistics đến chuyển đổi số và năng lượng xanh, hợp tác Việt Nam – Singapore đang trở nên ngày càng sâu rộng và mang tính chiến lược rõ nét.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore thường được giới quan sát quốc tế xem là một trong những mô hình hợp tác thành công nhất tại Đông Nam Á. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, hai nước đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục, công nghệ và phát triển bền vững. Nếu Singapore nhìn nhận Việt Nam như một trong những nền kinh tế năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực, thì Việt Nam xem Singapore là đối tác chiến lược quan trọng về vốn đầu tư, quản trị và đổi mới sáng tạo. Chính sự bổ trợ lẫn nhau đã giúp quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong vài thập niên qua.

VSIP - biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Thái Lan

Từ những trao đổi hàng hóa ban đầu vào thập niên 1990, hợp tác Việt Nam – Thái Lan ngày nay đã mở rộng mạnh mẽ sang năng lượng, công nghiệp và kết nối khu vực.

Quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan trong nửa thế kỷ qua không chỉ phát triển trên phương diện ngoại giao mà còn nổi bật bởi chiều sâu hợp tác kinh tế. Nếu trong những năm đầu sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, giao lưu thương mại giữa hai nước còn khá hạn chế thì đến nay, Thái Lan đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Từ thương mại, đầu tư, du lịch cho tới năng lượng và chuyển đổi xanh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan ngày càng mang tính toàn diện và chiến lược hơn.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá rất cao tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hợp tác KHCN- trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ

Trong bối cảnh thế giới biến động và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, hợp tác KHCN nổi lên như trụ cột chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao mà còn mở ra những hướng đi cụ thể trong hợp tác khoa học công nghệ giữa hai quốc gia.

Những lợi thế bổ trợ đáng kể trong khoa học công nghệ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới. 

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới. 