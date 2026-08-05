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Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo T.W dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoài Nhơn Bắc

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hà Ngọc Chính

Sáng 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến Gia Lai dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc. Cùng dự ngày hội có Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Qua 21 năm triển khai, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố mối quan hệ "gắn bó máu thịt" giữa lực lượng công an với Nhân dân, xây dựng vững chắc "thế trận an ninh nhân dân" và "thế trận lòng dân".

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Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ phát biểu tại ngày hội toàn dân Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoài Nhơn Bắc.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của phường Hoài Nhơn Bắc cũng như tỉnh Gia Lai, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng như: “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tuyên truyền tốt - Hòa giải thành, xóa mâu thuẫn”, “Hội Phụ nữ phường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng”...

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến Gia Lai dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc.

Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phát sinh điểm nóng; hướng dẫn Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng - chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân

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Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Phường Hoài Nhơn Bắc thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; làm thật, làm chắc, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng.

Mời bạn đọc xem video: 1.000 người VN ở nước ngoài xếp hình nhân ngày hội toàn toàn dân BVTQ. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#phường Hoài Nhơn Bắc #Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ #dự ngày hội toàn dân #Sáng 5/8 #Thượng tướng Đặng Hồng Đức #Thứ trưởng Bộ Công an.

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