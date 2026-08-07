ĐBQH Châu Văn Minh đề xuất gỡ chồng chéo, giảm thủ tục cho doanh nghiệp

ĐBQH Châu Văn Minh kiến nghị thống nhất quy định giữa các luật, cắt giảm thủ tục chồng chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nông nghiệp, môi trường.

Sáng 7/8, sau khi làm việc tại Hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Dự án Luật Phát triển đô thị; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ĐBQH Châu Văn Minh (đoàn Phú Thọ) đánh giá cao quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc cắt giảm, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tuy nhiên, ông cho rằng cần tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa các luật, tránh tình trạng doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục cho cùng một nội dung.

ĐBQH Châu Văn Minh (đoàn Phú Thọ) phát biểu tại Tổ.

Cần thống nhất quy định về công bố thông tin sản phẩm

ĐBQH Châu Văn Minh đề nghị thống nhất giữa các luật chuyên ngành với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhất là các quy định liên quan đến công bố hợp quy và công bố thông tin sản phẩm còn có sự chồng chéo.

Theo đại biểu, trong lĩnh vực nông nghiệp, điển hình như thức ăn chăn nuôi, theo Luật Chăn nuôi, sản phẩm thức ăn chăn nuôi lưu thông trên thị trường phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Doanh nghiệp phải công bố thông tin sản phẩm thức ăn hỗn hợp, trong đó có hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở, kết quả phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật, mẫu nhãn sản phẩm.

Trong khi đó, theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu cũng phải công bố thông tin về sản phẩm sản xuất, nhập khẩu, kết quả công bố hợp quy và các thông tin liên quan trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đo lường, chất lượng.

“Như vậy, doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện cả hai quy định tại hai luật, dẫn đến việc phải khai báo hai lần”, ông Châu Văn Minh phân tích.

Từ thực tế này, đại biểu kiến nghị xem xét lại hai quy trình, chỉ nên quy định việc công bố thông tin theo một luật, có thể là luật chuyên ngành hoặc Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp phải khai báo trùng lặp.

Một nội dung khác được ĐBQH Châu Văn Minh đề cập là cần thống nhất một số quy định áp dụng cho các sản phẩm dùng chung trong các luật chuyên ngành.

Theo ông, cần rà soát các quy định về điều kiện sản xuất, công bố thông tin sản phẩm, công bố hợp quy giữa các sản phẩm có tính chất tương đồng, như thức ăn dùng trong chăn nuôi và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, có tình trạng một cơ sở sản xuất đồng thời thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản phải áp dụng những quy định khác nhau trong cùng một cơ quan quản lý.

“Cần thống nhất các quy định để tránh tình trạng cùng một cơ sở sản xuất nhưng phải chịu các yêu cầu khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thực hiện”, đại biểu nêu ý kiến.

Cắt giảm thủ tục kiểm dịch còn chồng chéo

Đề cập đến việc cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, ĐBQH Châu Văn Minh dẫn ví dụ tại Điều 46 Luật Thú y liên quan đến thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch phải đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (giấy phép 1 do cơ quan thú y trung ương cấp).

Trước khi động vật, sản phẩm động vật đến cửa khẩu nhập, tổ chức, cá nhân phải khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch (cũng là cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trung ương). Cơ quan kiểm dịch quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm, thời gian và tiến hành kiểm dịch theo quy định (giấy phép 2 cũng do cơ quan thú y trung ương cấp).

“Quy định trên buộc người nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện hai bước thủ tục hành chính trong cùng một nội dung, làm phát sinh thời gian, trì hoãn hoạt động của doanh nghiệp”, ông Châu Văn Minh nói.

Đại biểu kiến nghị cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa để loại bỏ những thủ tục trùng lặp, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cân nhắc việc phân cấp cấp giấy chứng nhận GMP thuốc thú y

Về việc cấp giấy chứng nhận GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y, ĐBQH Châu Văn Minh cho biết dự thảo luật sửa đổi theo hướng phân cấp nội dung này cho địa phương cấp và quản lý.

Tuy nhiên, vấn đề này cần được cân nhắc kỹ bởi nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng kiểm soát chất lượng khi phân cấp cho địa phương.

“Để đánh giá, công nhận một cơ sở đủ điều kiện cấp GMP đòi hỏi phải có các chuyên gia sâu trong lĩnh vực này, đặc biệt là GMP theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)”, đại biểu cho biết.

Theo ĐBQH Châu Văn Minh, nếu giao cho địa phương thực hiện có thể gây khó khăn trong quá trình đánh giá, quản lý, đồng thời đặt thêm áp lực cho các cơ quan cấp tỉnh.

Vì vậy, ông kiến nghị nên giao nội dung này cho cơ quan trung ương hoặc một tổ chức chứng nhận có đủ năng lực cấp giấy chứng nhận GMP thuốc thú y.

“Bởi vì số lượng cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP trong lĩnh vực này trên cả nước không nhiều, cả nước hiện nay đã có 98 cơ sở đạt GMPWho, việc quản lý cần bảo đảm tính chuyên môn, thống nhất và chặt chẽ”, đại biểu nhấn mạnh.