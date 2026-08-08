Nghị định mới về kết hợp an ninh với phát triển kinh tế xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 312/2026/NĐ-CP ngày 7/8/2026 quy định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/9/2026.

Nghị định quy định nguyên tắc, căn cứ, nội dung, hình thức kết hợp an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân trong quá trình triển khai.

Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, công dân Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

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Chiến lược, quy hoạch phát triển phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh

Theo Nghị định, kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội là việc bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về an ninh trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời sử dụng tài nguyên và các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của lực lượng Công an nhân dân phục vụ phát triển.

Ngược lại, kết hợp kinh tế - xã hội với an ninh là việc phát triển tiềm lực công nghiệp an ninh, đồng thời xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định yêu cầu các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến an ninh phải đáp ứng các điều kiện như: tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia; bảo vệ bí mật nhà nước; phù hợp quy hoạch sử dụng đất an ninh và hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, trục lợi, phá hoại; không làm phát sinh nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia hoặc cản trở việc xây dựng nền an ninh nhân dân.

Đối với các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến an ninh, Nghị định quy định phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an ninh trong quá trình xây dựng và thực hiện.

Ngoài các điều kiện chung, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư không được có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định.

Bộ Công an tham gia thẩm định các dự án liên quan đến an ninh

Bộ Công an và Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tham gia ý kiến hoặc thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án và dự án theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

Theo Nghị định, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh sẽ trao đổi với cơ quan chủ trì trong thời hạn 2 ngày làm việc nếu cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp pháp luật chưa quy định thời hạn cụ thể, kết quả thẩm định hoặc ý kiến về an ninh phải được gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh theo quy định của pháp luật trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.