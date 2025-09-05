Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Học sinh vùng cao Quảng Ngãi nuôi heo đất giúp bạn mồ côi

Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) phát động nuôi heo đất giúp các bạn mồ côi, hộ nghèo có bữa trưa miễn phí.

Tuệ Minh

Sáng 5/9, Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí ấm áp, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Điểm đặc biệt trong lễ khai giảng năm nay là hoạt động phát động nuôi heo đất gây quỹ để nấu ăn trưa miễn phí và hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú.

1000021308.jpg
Học sinh Trường tiểu học Kim Đồng tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Ngay từ sáng sớm, trước bục lễ khai giảng, một chú heo đất nhỏ được đặt trang trọng để đón nhận tấm lòng của giáo viên, phụ huynh, học sinh và cả lãnh đạo địa phương. Lần lượt, từng em nhỏ, từng thầy cô, phụ huynh cùng nhau bỏ vào heo đất những đồng tiền tiết kiệm, gói mì tôm, gửi gắm sự sẻ chia. Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cùng nhiều cán bộ xã cũng tham gia đóng góp ngay trong buổi lễ.

1000021309.jpg
Các em học sinh hồ hởi "nuôi heo" gây quỹ giúp bạn mồ côi.

Em A Nhật Thiên Hưng (học sinh lớp 5A1), bày tỏ: "Em thấy nuôi heo đất gây quỹ là việc làm ý nghĩa, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em cũng tham gia ủng hộ, tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của em".

Theo bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, trường hiện có 707 học sinh với 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Do nhà xa, nhiều em không thuộc diện bán trú, thường xuyên bỏ học buổi chiều vì phải về ăn cơm trưa. Từ 5 năm qua, để khắc phục tình trạng này, nhà trường duy trì bếp ăn miễn phí, đồng thời nuôi dưỡng các em mồ côi, học sinh đặc biệt khó khăn từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

"Năm học này, trường dự kiến nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh tại điểm trường Kon Pia và trực tiếp nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí duy trì hoạt động nhiều năm qua chủ yếu từ sự đóng góp của giáo viên, bán heo, gà gây quỹ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Để có thêm nguồn lực, chúng tôi phát động ngay trong lễ khai giảng, mong muốn mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng giúp các em có thêm bữa ăn đủ đầy, yên tâm học tập", bà Vân chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông hưởng ứng nuôi heo đất để góp quỹ.
Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông hưởng ứng nuôi heo đất để góp quỹ.

Đánh giá cao hoạt động này, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết việc trường đưa học trò nghèo, mồ côi về nuôi dưỡng, nấu ăn trưa miễn phí là nghĩa cử nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là mô hình cần được nhân rộng để những em không thuộc diện bán trú cũng có thêm cơ hội đến trường đều đặn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ sinh cuối cấp chia sẽ cảm xúc ngày khai trường:

#gây quỹ #Ăn trưa #học sinh #Quảng Ngãi #khai giảng

Bài liên quan

Sống xanh

Sở NN&MT Quảng Ngãi báo cáo gì sau sự cố tại khu xử lý chất thải Ngọc Hồi?

Sự cố "thủng" ô chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi khiến hơn 2,1ha đất sản xuất của 8 hộ dân bị bồi lấp, nhiều ao cá, hoa màu hư hỏng nặng.

Ngày 12/8, sau sự cố "thủng" ô chôn lấp rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi (NN&MT) đã có báo cáo " triển khai công tác khắc phục" gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến nguyên nhân gây nên sự cố.

Trước đó, phản ánh từ báo chí, ngày 31/7 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Theo đó, Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý sự cố cũng như các vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Xem chi tiết

Du lịch

Thác Siu Puông 7 tầng "treo" giữa rừng Quảng Ngãi, hút khách mê trekking

Nằm giữa rừng già Quảng Ngãi, thác Siu Puông cao 140 m với 7 tầng nước trong vắt, mát lạnh quanh năm, là điểm trekking hoang sơ được dân phượt săn đón.

Dải lụa trắng giữa đại ngàn

Ẩn mình trong vùng rừng già hoang sơ ở xã Đăk Sao, Quảng Ngãi, thác Siu Puông với độ cao 140 m và 7 tầng thác đổ hùng vĩ đang trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai đam mê khám phá thiên nhiên và trekking đường dài..

Xem chi tiết

Xã hội

Rộn ràng tiếng trống khai giảng tại điểm trường đặc biệt ở Hà Tĩnh

Sáng 5/9, tiếng trống khai giảng năm học mới đã ngân vang tại điểm trường Phú Lâm (trường Tiểu học Phú Gia, thuộc xã miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh).

68ba389860a71d7defb51740-khai-giang-7-high.jpg
Điểm trường Phú Lâm (trường Tiểu học Phú Gia, thuộc xã miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) chỉ có vỏn vẹn 34 học sinh.
68ba3b3a60a71d7defb5ab21-image-crop-45c3f7fce7cf6c9135de-high.jpg
Để vào được điểm trường này, phải đi theo con đường rừng độc đạo dài hơn 20km gập ghềnh sỏi đá, ngoằn ngoèo với nhiều đèo dốc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới