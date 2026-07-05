Phát hiện hóa thạch răng của động vật tiền sử cách đây 160 triệu năm

Các chuyên gia phát hiện hóa thạch răng của động vật có vú cách đây 160 triệu năm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc và Đức đã thông báo rằng, họ đã phát hiện 17 chiếc răng hóa thạch của một chi động vật có vú mới sống cách đây 160 triệu năm ở vùng Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

Những chiếc răng hóa thạch của loài động vật có vú này được các nhà nghiên cứu người Đức và Trung Quốc tìm thấy trong một tầng địa chất thuộc kỷ Jura Thượng (cách đây khoảng 160 triệu năm trước) ở khu vực Lưu Hoàng Câu, phía tây Urumqi, thủ phủ của Tân Cương.

Các chuyên gia phát hiện hóa thạch răng của động vật có vú cách đây 160 triệu năm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Thomas Martin, giáo sư cổ sinh vật học tại Đại học Bonn ở Đức cho biết: "Đây là lần đầu tiên trên thế giới phát hiện ra hóa thạch của loài động vật có vú Dsungarodon zuoi mới”.

Giáo sư cho biết tại một diễn đàn về biến đổi địa chất và môi trường được tổ chức ở Urumqi rằng, loài thú có vú mang tên 'Dsungarodon zuoi' có kích thước nhỏ hơn, với tổng chiều dài đầu và thân chỉ từ 5 đến 7 cm, so với các loài thú có vú hiện đại có kích thước lớn.

Các nhà khoa học cho rằng, kích thước nhỏ bé của loài thú này có lẽ là do chúng sống trong khu vực có những con khủng long khổng lồ và chúng phải chạy tự do, thu hẹp không gian sống càng nhiều càng tốt để sinh tồn.

Theo Martin, răng hàm dưới của loài động vật có vú này có một "móng vuốt giả" đặc trưng được sử dụng để nghiền thức ăn, phản ánh một nhánh tiến hóa đặc biệt của các loài động vật có vú châu Á tiền sử.

Ông cho biết, nghiên cứu chỉ ra rằng thức ăn của loài động vật có vú này bao gồm thực vật và côn trùng.

Sun Ge, giáo sư tại Đại học Cát Lâm, Trung Quốc cho biết, phát hiện này rất có giá trị đối với việc nghiên cứu sự tiến hóa của các loài động vật có vú sơ khai và sự phân bố của chúng.