Hóa thạch cổ hé lộ loài tê giác mới từng phân bố ở Bắc Cực

Giải mã

Hóa thạch cổ hé lộ loài tê giác mới từng phân bố ở Bắc Cực

Các nhà khoa học đã xác định được một loài tê giác mới từng sinh sống ở Bắc Cực thuộc Canada cách đây khoảng 23 triệu năm.

Tâm Anh (theo ATI)
Do có thân hình nhỏ bé như ngựa con và hộp sọ không có sừng nên các nhà nghiên cứu ban đầu "bối rối" không biết hóa thạch của Epiaceratherium itjilik thuộc loài nào. Sau một thời gian nghiên cứu, họ đã xác định được đây loài tê giác Bắc Cực từng sinh sống ở Bắc Cực thuộc Canada cách đây khoảng 23 triệu năm. Ảnh: Julius Csotonyi.
Tê giác Bắc Cực, hay Epiaceratherium itjilik, được phát hiện ở Nunavut, Canada, cách Vòng Bắc Cực khoảng 966 km, trở thành loài tê giác sống ở cực bắc từng được phát hiện. Ảnh: Pierre Poirier/Canadian Museum of Nature.
Loài tê giác này không có sừng và có kích thước tương đối nhỏ so với hầu hết họ hàng hiện đại của nó. Tuy nhiên, kích thước của Epiaceratherium itjilik tương đương với tê giác Ấn Độ hiện đại. Ảnh: Martin Lipman/Canadian Museum of Nature.
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, tê giác Bắc Cực đã di chuyển từ châu Âu đến Canada thông qua Cầu đất Bắc Đại Tây Dương. Phát hiện này cho thấy cầu đất tồn tại lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Phát hiện này cũng khiến nhóm nghiên cứu tự hỏi liệu còn loài động vật Bắc Cực nào khác từ thời tiền sử vẫn chưa được phát hiện hay không. Ảnh: Martin Lipman/Canadian Museum of Nature.
Thay vì có một chiếc sừng lớn trên mũi, tê giác Bắc Cực có mũi và miệng hẹp. Đặc điểm này giúp chúng di chuyển dễ dàng qua cây cối, bụi cây để tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Julius Csotonyi | Indian Defence Review.
Vào đầu thời kỳ Miocene, khi loài tê giác này lang thang khắp Bắc Cực, cảnh quan nơi đây trông rất khác so với ngày nay. Đó là vùng đất xanh tốt với rừng thông, sồi, vân sam và bạch dương... Ảnh: Pierre Poirier © Canadian Museum of Nature.
Tê giác Bắc Cực có 4 ngón ở mỗi bàn chân. Bộ xương hóa thạch của Epiaceratherium itjili cho thấy nó cao khoảng 0,9m, tương đương kích thước của một con ngựa nhỏ. Ảnh: Julius Csotonyi.
Mặc dù loài tê giác Epiaceratherium itjili mới được xác nhận gần đây là một loài mới nhưng hóa thạch của nó đã được tìm thấy trong Hố thiên thạch Haughton vào năm 1986. Ảnh: Martin Lipman © Canadian Museum of Nature.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
