Đi xe buýt tuyến nào xem hợp luyện diễu binh, diễu hành 2/9 vào tối 21/8?

Thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 21 và 24/8 nên lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Theo kế hoạch, 20h tối thứ Năm (21/8) và 20h tối Chủ nhật (24/8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Ban tổ chức cho biết quy mô của buổi hợp luyện tương đương lễ chính thức với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ. Địa điểm diễn ra hợp luyện là Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Người dân đi xem nên sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt thay vì đi xe cá nhân.

Theo đó, nếu từ phía Đông, Tây, người dân có thể sử dụng 2 tuyến là đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông và metro Nhổn- Cầu Giấy. Đây là 2 tuyến metro có điểm cuối có thể tiếp cận gần nhất tới khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể: Tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, thuận tiện cho người dân các xã phường từ Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hà Đông, Thanh Xuân...

Người dân tỉnh lân cận như Phú Thọ có thể gửi xe tại Yên Nghĩa rồi đi thẳng đến ga Cát Linh, chỉ cách vài bước chân tới trục Nguyễn Thái Học – Kim Mã, nơi đoàn diễu binh đi qua.

Người dân TPHCM chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp 30/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Thuận tiện cho người dân các xã Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức... Khu vực ga Nhổn có bãi gửi xe rộng. Tuyến kết thúc tại Công viên Thủ Lệ, ngay đầu đường Kim Mã – gần khu vực diễu hành.

Nhằm phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong dịp này, lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết đơn vị đã điều chỉnh thời gian chạy tàu. Theo đó, trong các ngày 21, 24, 27 và 29/8, tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài giãn cách 10 phút.

Các tuyến xe buýt đi qua hoặc gần khu vực diễu binh gồm:

09A: Bờ Hồ – Điện Biên Phủ – Kim Mã – Cầu Giấy – Nguyễn Hoàng Tôn

22A: Bến xe Gia Lâm – Long Biên – Trần Phú – Kim Mã

E09: KĐT Smart City – Đại lộ Thăng Long – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – Quán Thánh – Hồ Tây

32: Bến xe Giáp Bát – Lê Duẩn – Trần Hưng Đạo – Kim Mã – Xuân Thủy – Nhổn

BRT: Bến xe Yên Nghĩa – Lê Trọng Tấn – Lê Văn Lương – Giảng Võ – Kim Mã

Còn đại diện đơn vị vận hành buýt cũng nhìn nhận với lợi thế bãi gửi xe rộng ở ga đầu, ga cuối, metro và xe buýt là lựa chọn tối ưu, an toàn, tiết kiệm cho người dân ngoại thành và tỉnh lân cận khi về trung tâm Hà Nội dự lễ.

Nếu buộc phải sử dụng phương tiện cá nhân, người dân nên tìm hiểu trước các bãi trông giữ xe gần trung tâm, đồng thời theo dõi phân luồng giao thông để chọn lộ trình phù hợp, tránh ùn tắc.